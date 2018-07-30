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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa İkinci Yaş Kutlamasına Tekne Turuyla Devam Etti!

Modern mimari yapı, gelişmiş teknoloji ve dev medikal kadro ile 18 Temmuz 2016'da kapılarını açan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yerleşkesi ikinci yaşını yapılan muhteşem tekne gezisiyle kutladı.

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa İkinci Yaş Kutlamasına Tekne Turuyla Devam Etti!

Modern mimari yapı, gelişmiş teknoloji ve dev medikal kadro ile 18 Temmuz 2016'da kapılarını açan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yerleşkesi ikinci yaşını yapılan muhteşem tekne gezisiyle kutladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:51
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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa İkinci Yaş Kutlamasına Tekne Turuyla Devam Etti!

HABER: SUMRU AYDIN

İSTANBUL - Modern mimari yapı, gelişmiş teknoloji ve dev medikal kadro ile 18 Temmuz 2016'da kapılarını açan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Yerleşkesi ikinci yaşını yapılan muhteşem tekne gezisiyle kutladı. Geçtiğimiz hafta önce Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa yerleşkesinde ödül töreni ile başlanan ikinci yaş kutlamaları tekne turu organizasyonuyla devam etti.

Avrasya Hastaneler Grubu'nun tüm doktor ve çalışanları boğazın eşsiz güzelliğiyle Gaziosmanpaşa Yerleşkesi'nin 2. yılını tekne turu organizasyonu ile doyasıya eğlenerek geçirdi. Etkinlik Gaziosmanpaşa Yerleşkesi Başhemşiresi Esin Şen ve Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu'nun konuşmalarıyla başladı. Op. Dr. Hüseyin Urlu konuşmasında "Sizlerle büyüdük, bugünlere geldik. Yapabildiğimiz kadar sizler için her şeyi yapmaya hazırız. Çalışanlarımız, doktorlarımız ve dostlarımızla bir arada olmak böyle güzel günleri kutlamak bizleri mutlu ediyor. Tüm doktorlarımız, dostlarımız, çalışanlarımız ve bizleri tercih ederek bugünlere getiren hastalarımıza teşekkürlerimi sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Tekne gezisi Duygu Koçak, Ünsal Yörür, Özlem Ceylan ve Aras’ın şarkılarıyla son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Avrasya HastanesiAvrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa İkinci Yaş KutlamasıTekne Turu
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