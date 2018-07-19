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AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA 2. YAŞINI COŞKUYLA KUTLADI

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 2. Yaşını, yapım ve kuruluşunda emeği geçen tüm paydaşları ve hastane çalışanlarına ödüllerin dağıtıldığı görkemli bir törenle kutladı

AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA 2. YAŞINI COŞKUYLA KUTLADI

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa 2. Yaşını, yapım ve kuruluşunda emeği geçen tüm paydaşları ve hastane çalışanlarına ödüllerin dağıtıldığı görkemli bir törenle kutladı

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:35
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AVRASYA HASTANESİ GAZİOSMANPAŞA 2. YAŞINI COŞKUYLA KUTLADI

İSTANBUL (SUMRU AYDIN) -  Kapılarını yerli ve yabancı hastalara konforlu ve kaliteli sağlık hizmeti vermek; tüm hastalarına doğru ve güvenilir tedavilerle, sağlık dolu bir yaşam sunmak amacıyla 18 Temmuz 2016’da açan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa kuruluşunda, yapımında, teknik ve mimari alt yapısının oluşturulmasında, hastalara hizmet verilmesinde, hizmetlerin verildiği kaynakların ve modern tıbbi desteğin sağlanmasında emeği geçen tüm destekçileriyle bir araya gelerek; geride bıraktığı başarı dolu 2 yılının ardından, bu başarıyı ve kuruluşunun 2. Yıl dönümünü destekçilerini ödüllendirdiği bir törenle kutladı.

Törene Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Vekili Osman Tınmazol, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Erdem Torlak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof, Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, HATİAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güder, Zeytinburnu eski İlçe Belediye Başkanı Dr. Adil Emecan ve çok sayıda protokol mensubu katılım gösterdi.

Hastanenin 2. Yılı kutlamaları dolayısıyla Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa Başhekimi Uz. Dr. Alaaddin Küçük, Avrasya Hastaneler Grubu yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu tarafından, kutlama konuşmaları yapıldı.

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa’da, bu gururun yaşanmasında pay sahibi olan mimar, mühendis, medikal destek sağlayıcıları ve tüm hastane ekibine emeklerinin bir sembolü olarak ödülleri, protokol mensupları tarafından verildi.Tören kapanış konuşması ve kutlama pastasının kesimiyle son buldu.

Önce Vatan Gazetesi

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Avrasya HastanesiÖnce Vatan GazetesiKutlama
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