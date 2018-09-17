Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94826
ALTIN
240.922
DOLAR
6.2551
STERLİN
8.1968
EURO
7.2862
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan...
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı
Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik...
İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına...

Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası

Geçmişte kalp rahatsızlığı ya da felç geçirmemiş 70 yaşından büyüklerin, düzenli olarak Aspirin kullanmaları halinde iç kanama risklerinin arttığı ileri sürüldü.

Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası

Geçmişte kalp rahatsızlığı ya da felç geçirmemiş 70 yaşından büyüklerin, düzenli olarak Aspirin kullanmaları halinde iç kanama risklerinin arttığı ileri sürüldü.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:27
0 Okunma
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası

ANKARA

Bilim adamları, 70 yaş üstükalp rahatsızlığı geçmişi bulunmayanlar için her gün bir Aspirin almanın yarardan çok zararı olduğunu iddia etti.

BBC'nin haberine göre, sonuçları "New England Journal of Medicine"da yayımlanan çalışmada, geçmişte kalp rahatsızlığı ya da felç geçirmemiş 70 yaşından büyüklerin düzenli olarak Aspirin kullanmasının iç kanama riskini artırdığı öne sürüldü.

ABD ve Avustralya'da geçmişte kalp rahatsızlığı geçirmemiş, sağlıklı ve 70 yaş üstü 19 bin 114 kişinin izlendiği çalışmada, katılımcıların yarısına 5 yıl boyunca her gün düşük dozda Aspirin, diğer yarısına ise plasebo verildi.

"Aspirin'in kanama riskini azaltıcı yönde kapsamlı bir faydası yok"

Aspirin alan ve almayan kişilerin sağlık durumu düzenli olarak yapılan testlerle takip edildi.

Çalışmanın sonuçları, kan sulandırıcı etkisi olan Aspirin'in, katılımcılarda kalp rahatsızlığı riskini azaltmadığını ya da bir faydası olmadığını aksine mide kanaması geçirenlerin sayısının arttığını gösterdi.

Monash Üniversitesinden Prof. Dr. John McNeil, "Sonuçlar, dünya genelinde herhangi bir sağlık nedeni olmaksızın düşük dozda Aspirin kullanan yaşı ileri, sağlıklı milyonlarca kişinin bunu gereksiz yere yapıyor olabileceği anlamına geliyor. Zira çalışma, Aspirin'in kanama riskini azaltıcı yönde kapsamlı bir faydası olmadığını gösterdi." dedi.

Aspirin'in 70 yaş üstü, daha önce kalp krizi ya da felç geçirmemiş kişiler için gözle görülür bir faydası olmadığına ve herhangi bir tıbbi neden olmadığı durumlarda Aspirin ile kendi kendine tedavinin tavsiye edilmediğine dikkati çeken araştırmacılar, bulguların kalp krizi ya da felç geçiren kişiler için geçerli olmadığını ve bu kişilerin doktor tavsiyesine uyması gerektiğini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aspirin70 Yaş üstüZarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Prostat kanserinden ölümleri erken tanıyla engelleyebiliyoruz"
"Prostat kanserinden ölümleri erken tanıyla engelleyebiliyoruz"
'Evde çamaşır kurutmayın' uyarısı
'Evde çamaşır kurutmayın' uyarısı
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55'e kadar azaltabiliyor
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55'e kadar azaltabiliyor
Kanser tedavisinde yeni gelişme
Kanser tedavisinde yeni gelişme
ŞARBON HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT! 
ŞARBON HASTALIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT! 
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir
İlişki döngüsü depresyona neden olabilir
Dünya çapında kadınlar erkeklerden daha az aktif
Dünya çapında kadınlar erkeklerden daha az aktif
'Türkiye'de obez çocuk sayısı artıyor'
'Türkiye'de obez çocuk sayısı artıyor'
Rahim Ağzı Kanserine Dur Demek Elinizde!
Rahim Ağzı Kanserine Dur Demek Elinizde!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ