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Aşırı veya az kilolu olmak ortalama yaşam süresini azaltıyor

Normalden fazla ya da az kilolu olmanın, ortalama yaşam süresini 4 yıl civarında azaltabileceği belirtildi.

Aşırı veya az kilolu olmak ortalama yaşam süresini azaltıyor

Normalden fazla ya da az kilolu olmanın, ortalama yaşam süresini 4 yıl civarında azaltabileceği belirtildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:22
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Aşırı veya az kilolu olmak ortalama yaşam süresini azaltıyor

BBC'nin haberine göre "Lancet Diabetes and Endocrinology" dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere'de yaklaşık 2 milyon kişinin yıllar içindeki doktor kayıtları incelendi.

Araştırmacılar, 40 yaşından itibaren 18,5-25 aralığını kapsayan sağlıklı Vücut Kitle Endeksi (VKE) aralığının üst sınırına daha yakın olanların yaşam süresinin diğerlerine göre daha uzun olduğunu belirledi.

Çalışmada, obez sınırındaki erkek ve kadınlar için yaşam beklentisinin, tüm sağlıklı VKE aralığındaki kişilerden sırasıyla 4,2 ve 3,5 yıl daha az olduğu ortaya konuldu.

Düşük kilolu erkek ve kadınlarda ise sağlıklı VKE aralığındaki kişilere göre yaşam süresi sırasıyla 4,3 ve 4,5 yıl daha az olarak kaydedildi.

Kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve solunum hastalıkları gibi pek çok rahatsızlıktan kaynaklanan ölümlerle ilişkilendirilen VKE, vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesi ile hesaplanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BbcObezKilo Sınırı
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