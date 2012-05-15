İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı'nın ''2011-2015 Türkiye'de Aşırı Tuz Tüketimi'nin Azaltılması'' programı kapsamında, Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen ''Aşırı Tuz Kullanımının Kısıtlanması'' kampanyası başladı.

Türk Böbrek Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kampanyanın tanıtımı dolayısıyla Sarıyer'de gıda üretimi ve servisi yapılan bir restoranda masalarda tuzluk bulundurulması uygulamalarının terk edilmesinin teşvik edilmesi amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tok ve işletme yetkilileri, ellerine giydikleri boks eldiveni ile tuzluk kostümü giyen kişiyi yumrukladı.

Burada konuşan Erk, sağlıklı bir yaşam için pratik tedbirlerden biri olarak masalardaki tuzlukların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine göre, sağlık için günde 6 gram, yani bir çay kaşığı olarak sınırlandırılması gereken tuz alımının Türkiye'de günde 18 hatta 24 grama ulaştığını kaydeden Erk, aşırı tuz alımının yüksek tansiyona sebep olduğunu ifade etti.

Erk, aşırı tuz kullanımının yalnızca hipertansiyon ve böbrek hastalığına yol açmakla kalmadığını da belirterek, aynı zamanda kalp yetersizliği ve beyin kanaması riskini arttırarak, mide kanseri ve osteoporoz gelişimine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Kampanya kapsamında, aşırı sofra tuzu kullanımını engellemek amacıyla tuzluk bulundurma alışkanlığını terk eden işletmelere sertifika verilecek.

