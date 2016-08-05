Aşırı kilo beyni etkiliyor

Aşırı kilolu kişilerin beyinlerinin zayıflara göre 10 yıl daha yaşlı göründüğü bildirildi.

Sonuçları "Neurobiology of Aging" dergisinde yayımlanan araştırma, fazla kilolu 50 yaşındaki bir kişinin beyninin, 60 yaşında ve zayıf birinin beyniyle aynı göründüğünü ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi'nden bilim adamları, fazla kilonun, beyinde bilgi akışını sağlayan ve yaşlandıkça kaybolan beyaz maddeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Araştırma çerçevesinde yaşları 20 ila 87 olan, zayıf ve aşırı kilolu olarak sınıflandırılan 473 kişinin beyinleri incelendi.

Zayıflarla karşılaştırıldığında fazla kilolu kişilerin beyinlerinde beyaz maddenin hacminin dikkate değer azaldığını gözleyen bilim adamları, fazla kilonun, beyni neden etkilediği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Beyaz maddedeki bu farklılığın, orta yaşlardan sonra gözle görülür hale geldiğine de belirtildi.