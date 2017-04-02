Aşırı Cep Telefonu Kullanımına Dikkat!  

Haber: Sumru Aydın

Kanser Nedir?

Kanser, Latincede yengeç anlamına gele “Crab” sözcüğünden türetilmiştir. Yunanlı hekim Hipokrat, hastalığın başladığı bölgeden diğer organlara yayılmasını gözlemleyerek bu tanımlamayı yapmıştır. Kanser vücuttaki bir hücre grubunun farklılaşarak, aşırı ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu meydana gelmektedir. Normalde hücrelerin büyümesi ve çoğalması bir düzen içerisinde olmaktadır. Buna paralel olarak doku ve organlar da görevlerini normal olarak yapabilmektedirler. Ancak bu hücreler anormal şekil ve hızda büyümeye ve çoğalmaya başlarlarsa, tümör adı verilen kitle oluşumuna yol açarlar.

Cep Telefonu Kullanımı Bize Nasıl Veriyor? Ve Bu Zararlardan Nasıl Korunuruz?

• Acil durumlar hariç çocuklara cep telefonu kullandırtılmamalı, onların yakınında tutmamalı.

• Cep telefonu görüşmeleri çocuklardan mümkün olduğunca uzakta yapılmalı.

• Hamilelikte cep telefonu acil durumlar dışında kullanılmamalı. Hamilelik süresince evdeki cep telefonları kapalı tutulmalı.

• Cep telefonunu gün içinde vücudunuzdan olabildiğince uzakta, çantada; çantanız yoksa, en dış cepte taşımalı.

• Çevreye dağılan radyasyon, cep telefonu çaldığında ve aranan numaranın bağlandığı anlarda yoğunlaşıyor. Telefona ilk sinyal geldiğinde hemen açılarak kulağa götürülmemeli, aksi halde kulağa götürülen telefonla vücut yüzde 50 daha fazla enerji saldırısına maruz kalmaktadır. Telefondaki çağrıyı onayladıktan ya da karşıya bağlandıktan 1-2 saniye sonra cihazı kulağa yaklaştırmak sağlık açısından çok önemli.

• Cep telefonlarının insanları en savunmasız zamanda yakalayacağı vakit gece uykudayken. Bu yüzden Geceleri cihazı kapatma alışkanlığı kazanılmalı.

• Cep telefonlarını elektromanyetik fren sistemli taşıtlarda, petrol istasyonlarında ve hastanelerde kullanmamalı.

• Cep telefonunu kalp, beyin ve cinsel organlara yakın yerde taşınmamalı.

• Aradığınız numara düşmüyorsa ısrar etmeyin. Çünkü her aramada elektrik yüklemesine maruz kalırsınız.

• Asansör ve otomobil gibi dar ve kapalı alanlarda cep telefonu ile görüşme yapılmamalı. Cihaz çekmediği için görüşmenin gerçekleşmesi baz istasyonunun daha fazla elektromanyetik radyasyon iletmesini gerektirir.)

• Yolculuk sırasında da cep telefonunu kullanmayın. Baz istasyonu değiştikçe, vücuda yüzde 50 daha fazla enerji yüklemesi olur.

• Cep telefonuyla görüşmeler mümkün olduğunca kısa tutulmalı, gereksiz konuşmalardan kaçınmalı. Yakında sabit hat varsa o tercih edilmeli. Uzun görüşmelerde beyin sıvısının sıcaklığı 0.1 santigrat derece artar.

• Yatarken cep telefonunuzu size yakın ve sürekli şarjda bırakmayın!

• Kulağımızın neredeyse içine sokup beynimize bu kadar yakın tuttuğumuz, elektromanyetik radyasyon yayan başka bir cihaz yok ve diğer aletlerin kullanımında aldığımız zararı, vücut kendini yenileyerek bertaraf edebiliyor. Ancak cep telefonunu yoğun kullandığımız için buna fırsat vermiyoruz. Telefonun beyine yakınlığı da oldukça önemli hayati risk taşıyor. Kablolu kulaklık kullanmak çok daha iyi.(Bu, zararı bütünüyle önlemez, çünkü kulaklıkla da radyasyon beyne ulaşır. Ancak zararı azaltır.)

• Konuşma dışında cep telefonunun ekstra özelliklerini kullanmaktan kaçınmalı. (Bir çalar saat, gece boyunca başucunuzda durarak biyolojik ritminizi altüst edecek cep telefonuyla aynı işlevi görecektir.)

• Kısa bilgi gönderiminde sesli görüşmek yerine kısa mesaj kullanılmalı.

• SAR değeri daha düşük cep telefonlarını tercih etmek daha az radyasyona maruz kalmak demektir. SAR değeri mümkün mertebe düşük cep telefonları tercih edilmeli.

Erken Teşhis ve Kanserden Korunmada Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kanser hastalığının görülme sıklığı cinsiyetlere göre değişir. Erkeklerde sırasıyla akciğer kanseri, Kolorektal Kanserler, Prostat kanseridir. Kadınlarda meme kanseri, tiroid kanseri, kolorektal kanserler ve akciğer kanseridir. Kadınlarda sigara kullanımının artmasıyla akciğer kanseri görülme sıklığı artma eğilimine girmiştir. Serviks Kanserinin(rahim ağzı) görülme sıklığı 8. sırada iken erken teşhis edilmediğinde hastalığın tedavi edilme oranı düşer.

Kanserden korunmak için yıllık rutin muayenelerinizi yaptırın!

Meme kanserinin görülme sıklığı kadınlarda birinci sırada olduğundan 40 yaşından sonra doktor gözetiminde yıllık MAMOGRAFİ çekimi yapılmalıdır. Rahim Ağzı Kanseri görülme sıklığı 8. Sırada iken erken teşhis edilmesi hastalıktan korunmayı sağlar. PAP SMEAR TESTİ Jinekolojik muayene sırasında uygulanan rahim ağzındaki hücresel değişiklikleri gösteren testtir. Cinsel yaşama adımını Atmış her kadına yılda bir kez jinekolojik muayene sırasında uygulanması gerekiyor.

İşte Kanserden korunma yöntemleri: