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'Aşıların önemini yadsımıyoruz'

Prof. Dr. Canan Ağlar, "Enfeksiyon hastalıklarında aşılarla çok ilerleme sağlandı. Aşıların önemini hiçbirimiz yadsımıyoruz. Biz hekimler olarak çok önem veriyoruz." dedi.

'Aşıların önemini yadsımıyoruz'

Prof. Dr. Canan Ağlar, "Enfeksiyon hastalıklarında aşılarla çok ilerleme sağlandı. Aşıların önemini hiçbirimiz yadsımıyoruz. Biz hekimler olarak çok önem veriyoruz." dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 15:33
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'Aşıların önemini yadsımıyoruz'

ANKARA

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli derneklerin de katılımıyla bir otelde "2. Erişkin Bağışıklama Akademisi"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "'Keşke aşı yapılsaydı' demek istemiyoruz. Aşı ile korunulabilir hastalıklardan zamanında önlemler alınarak, korunmak mümkündür. Sanki aşılar, çocukluk yaş grubuna indirgenmekte ve ona ait gibi algılanmaktadır. Çocukluk yaşında başlanan aşıların devam etmediği zaman riskleri yeniden gündeme gelmektedir." ifadelerini kullandı.

"Erişkin aşılamasına önem verilmeli"

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağlar ise enfeksiyon hastalıklarının yüz yıllardır bilindiğini ifade ederek, bu sayede çok kısa sürede geliştirilen aşılarla çiçek hastalığı gibi hastalıkların görülme riskinin ortadan kalktığını söyledi.

Kızamık aşısıyla çocuk ölümlerinden bahsedilmediğini belirten Ağlar, "Enfeksiyon hastalıklarında aşılarla çok ilerleme sağlandı. Aşıların önemini hiçbirimiz yadsımıyoruz. Biz hekimler olarak çok önem veriyoruz. Ülkemiz de gelişmiş ülkelerin ulaştığı erişkin aşılama hedeflerine en kısa sürede ulaşsın. Hepimiz sağlık içinde yaşamımıza devam edelim. "dedi.

"Aşı reddi devam ederse iyi olmayan senaryolar çıkabilir"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenol Atakan ise tıbbın en önemli konularından birisinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu belirterek, aile hekimlerinin de sahada bunun en önemli uygulayıcılarından birisi olduğunu söyledi.

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 15 yıl kadar önce aile hekimliği sistemiyle tanışıldığını ifade eden Atakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada aşılama konusunda bebeklik ve çocukluk çağı aşılamalarında, Türkiye'de aile hekimlerimiz sayesinde çok iyi bir düzeye geldik. Aşı ile önlenebilir olan hastalıklarda gerekli hassasiyeti, aynı çocukluk çağı aşılamalarında olduğu gibi Bakanlığımızın göstermesini bekliyoruz.

Aşıyı tehdit eden aşı retleri ciddi oranda artmış durumda. Federasyon olarak meclisin gündemine yasa teklifi verdik. Yasal düzenlemeyi acilen beklemekteyiz. Toplumsal bağışıklama konusunda kimse birbirinden bağımsız değil. Bu sayılar artarsa ileride bizi hiç iyi olmayan senaryolar bekleyebilir. Yaşam boyu aşılama bizim en kıymetli işimiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Canan AğlarEnfeksiyonAşıAşının önemi
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