Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111441
ALTIN
174.116
DOLAR
4.0334
STERLİN
5.6705
EURO
4.9657
Terim'e para cezası
Terim'e para cezası
CHP'den 'internet' raporu
CHP'den 'internet' raporu
"Elbette adayımız olacak"
"Elbette adayımız olacak"
11 film vizyonda
11 film vizyonda
Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 
Burak Öksüzoğlu 'Ordular'la Geldi 

'Aşı reddi ile salgınlar kapıda'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Şenol, Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının her yıl arttığını belirterek "4 yaş altı grubunda aşı reddi oranları 50 binin üzerinde olursa salgınlar çıkabilir" uyarısında bulundu.

'Aşı reddi ile salgınlar kapıda'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Şenol, Türkiye'de çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının her yıl arttığını belirterek "4 yaş altı grubunda aşı reddi oranları 50 binin üzerinde olursa salgınlar çıkabilir" uyarısında bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 11:55
14 Okunma
'Aşı reddi ile salgınlar kapıda'

Gazi Üniversitesi () Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, birçok hastalıktan korunmada aşının çok önemli bir yer tuttuğunu ve yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

Aşılamanın, 20'nci yüzyılda halk sağlığının korunmasında içme suyunun klorlanması, tütünün zararlarının ortaya konması gibi önemli başarı elde edilen alanlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Şenol, aşının 20'nci yüzyılda insan ömrünü ortalama 15 yıl daha uzatan önemli bir buluş olduğunu vurguladı.

Şenol, "Çünkü insanları erken yaşta ve en sık öldüren difteri, boğmaca, kızamık, grip, zatürre, kuduz, tetanos gibi enfeksiyonların sıklığı ve ölüm oranları yaygın aşılama ile azaltılabilmiştir. Hatta çok sayıda ölüm veya sakatlığa yol açan çiçek hastalığı tümüyle ortadan kaldırılmıştır." bilgisini verdi.

"Salgınlar kapıda"

Prof. Dr. Şenol, aşılamanın başladığı 18'inci yüzyıldan itibaren aşılama karşıtlığının da başladığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aşılama karşıtlığının tarihi en az aşılar kadar eskidir. Fakat aşı karşıtları başarılı olduklarında insanlar hep ciddi salgınlarla karşılaşmıştır. Son yıllarda ülkemizde çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı tehlikeli bir şekilde artmaktadır. 2014'te 1370, 2015'te 5 bin 91, 2016'da 11 bin 470 iken 2017'de 23 bini geçmiştir. Bu artış trendi devam ettiği takdirde önümüzdeki yıllarda büyük salgınlar kaçınılmaz olacaktır. Aşı reddi ile salgınlar kapıda.

Bir aşının toplumsal bağışıklığı sağlayabilmesi yani salgınları önleyebilmesi, o hastalığın bulaşma yolu, bulaşma hızı katsayısı gibi parametreler ile yakın ilişkilidir. Ama genel olarak ülkedeki bağışıklık oranın yüzde 80'lerde olması gerekir. Bunun için yüzde 90-95 oranlarında bağışıklama rakamlarını yakalamak lazım."

"TÜİK verilerine göre 2017'de 4 yaş altı nüfus 6 milyon. Bu projeksiyonla bakıldığında, bu yaş grubunda aşı reddi oranları 50 binin üzerinde olursa salgınlar çıkabilir." uyarısında bulunan Şenol, erişkin bağışıklamanın hedefinde olan grip aşılarında bu etkiye ulaşabilmek için ise hedefin bu yaştaki nüfusun yüzde 60'ına aşının uygulanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

"Hastalıkla bağışıklık kazanmanın ağır bedelleri olabilir"

Aşıların, doğal enfeksiyon sonucu gelişen yanıtlara benzer bir bağışıklık yanıtı üretmek için bağışıklık sistemi ile etkileştiklerini ancak hastalığa neden olmadıklarını anlatan Esin Şenol, bu şekilde kişide hastalığın olası komplikasyonlarının önüne geçilebildiğini belirtti.

Aşı yerine hastalığın kendisini geçirerek bağışıklık kazanmanın ağır bedelleri olabileceğinin altını çizen Şenol, "Örneğin, kızamığa bağlı ensefalit, körlük ve ölüm, kızamıkçığa bağlı doğum kusurları, bakteriyel menenjit sonrasında zeka geriliği ve sinir hasarı, çocuk felci enfeksiyonundan sonra kalıcı felçler, hepatit B virüsüne bağlı karaciğer kanseri veya ölüm gibi ağır bedeller ödenebilir." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gazi ÜniversitesiProf. Dr. Esin ŞenolAşıSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SİROZU İMMUNOTERAPİ İLE YENDİ
SİROZU İMMUNOTERAPİ İLE YENDİ
Adana Şehir Hastanesi bir milyon 280 bin hastaya şifa oldu
Adana Şehir Hastanesi bir milyon 280 bin hastaya şifa oldu
'Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız'
'Sağlık turizminde payımızı artırmalıyız'
'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'
'Çocuğun ateşini düşürmek isterken yükseltmeyin'
Uzmanı Olan Yerlerde Saç Ektirin
Uzmanı Olan Yerlerde Saç Ektirin
Sağlık Bakanlığından yalanlama
Sağlık Bakanlığından yalanlama
Doç. Dr. Doğru: Astım, Batılı ülkelerde daha sık görülüyor
Doç. Dr. Doğru: Astım, Batılı ülkelerde daha sık görülüyor
Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 
Kronikleşen Sinüzite Dikkat! 
Sahte güneş gözlüğü hasta ediyor
Sahte güneş gözlüğü hasta ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı
    Yazılım: TE Bilişim