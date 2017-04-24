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Artık 'işkence' çekmeden gülümsüyor

İzmir'de, tıpta çok nadir görülen ve yüzündeki sinire damarların baskı yapmasıyla ortaya çıkan "trigeminal nevralji" nedeniyle 11 yıldır ağrılarla yaşayan Ayşe Kır, mikrocerrahi yöntemiyle gülerken bile yaşadığı ağrılarından kurtuldu.

Artık 'işkence' çekmeden gülümsüyor

İzmir'de, tıpta çok nadir görülen ve yüzündeki sinire damarların baskı yapmasıyla ortaya çıkan "trigeminal nevralji" nedeniyle 11 yıldır ağrılarla yaşayan Ayşe Kır, mikrocerrahi yöntemiyle gülerken bile yaşadığı ağrılarından kurtuldu.

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:15
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Artık 'işkence' çekmeden gülümsüyor

İzmir'de, tıpta çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle sol yanağındaki damarların sinirlere yaptığı baskı sonucu 11 yıldır gülerken dahi acı çeken 69 yaşındaki Ayşe Kırmikrocerrahi yöntemiyle üst üste binen sinir ve damar arasına "yastık" konularak, gülerken bile yaşadığı ağrılarından kurtuldu.

Beydağı ilçesi kırsalında bulunan Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Kır, 11 yıl önce sol yanağında aniden başlayan ağrılar nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Gülerken, yemek yerken, su içerken hayatının her aşamasında ağrılarla yaşamak zorunda kalan Kır, bu ağrılarına çözüm bulmak için farklı branşta birçok doktorun kapısını çaldıysa da kalıcı bir çözüm bulamadı.

Kır, en sonunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan cerrahi müdahaleyle ağrılarından kurtuldu.

Ayşe Kır, yaptığı açıklamada, 11 yıl önce başlayan ağrılarına çözüm bulma noktasında eşi ve 2 kızının büyük çaba harcadığını, farklı farklı yöntemler denediğini söyledi.

Uyurken bile bir elini yanağından çekemediğini ifade eden Kır, "Sol yanaktan bir ağrı başlıyordu, kulağıma kadar gidiyordu. Bu ağrı yüzünden gülemiyor, su içemiyor, yemek yiyemiyordum. Doktora gidiyordum bir hap veriyor geri geliyorduk o ilaçları bile içemiyordum, yüzüm yukarı doğru çekilmeye başlamıştı. İlk başta diş ağrısı sandım, gittim dişçi koltuğuna oturdum, sol taraftaki bütün dişleri çıkar dedim, doktor kontrol etti, 'sağlam dişini nasıl çekerim' dedi ama ben ağrıya dayanamıyordum." dedi. 

"Çok nadir görülen bir hastalık"

Ayşe Kır'ı tedavi eden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Doç. Dr. Hülagü Kaptan, hastanın yoğun ağrı şikayetleriyle kendilerine müracaat ettiğini söyledi.

Yapılan tetkikler sonrasında tıpta çok nadir görülen "trigeminal nevralji" teşhisi koyduklarını aktaran Kaptan, söz konusu hastalığın 100 binde 5 ila 7 arasında görülen bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Kaptan, söz konusu hastalığın teşhisinin önemli olduğunun altını çizerek, şu bilgileri aktardı:

"Hastalar çok şiddetli bir ağrıyla karşı karşıya kalıyorlar, bu ağrı bazen tanısı konmakta güçlük çekilebiliyor, hastalar diş ağrısı sanıyorlar, hatta bazı insanlar diş ağrısı sandığı için dişini çektirmek istemesi gibi durumla da karşılaşılıyor. Çok nadir görülen bir hastalık, bu nedenle doğru tanı konulursa şifa oranı çok yüksek bir hastalık. Biz bu hastamıza mikro cerrahiyle dekorasyon ameliyatı yaptık buradaki problem Trigeminal Nevralji oradaki sinirde bir damar baskısı var, biz bunun arasına bir yastık koyuyoruz. Bu şekilde etkileşimi, ağrının olmasını engelliyoruz. Bu ameliyat sayesinde hastalar yüzde 95 şifa buluyorlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirAyşe KırMikrocerrahiDokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Beyin Ve Sinir CerrahisiDoç. Dr. Hülagü Kaptan
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