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'Arının ölüsü de şifa kaynağı'
'Arının ölüsü de şifa kaynağı'

'Arının ölüsü de şifa kaynağı'

Doğal olarak ömrünü tamamlayan arıların belirli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen maddenin vücudu temizlediği, kan dolaşımını iyileştirdiği, iltihap, kramp, burkulma, cilt problemleri ile yara ve yanık tedavisine şifa olduğu bildirildi.

'Arının ölüsü de şifa kaynağı'

Doğal olarak ömrünü tamamlayan arıların belirli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen maddenin vücudu temizlediği, kan dolaşımını iyileştirdiği, iltihap, kramp, burkulma, cilt problemleri ile yara ve yanık tedavisine şifa olduğu bildirildi.

27 Haziran 2017 Salı 18:33
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'Arının ölüsü de şifa kaynağı'

BURSA - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel, AA muhabirine ölü arılara ilişkin yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi. 

Arı kovanlarında normal yollarla ölen arıları "temiz" diye tabir ettiklerini, sadece baş bölümlerinin ya da vücutlarının bütününün öğüterek bir madde elde ettiklerini anlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arılar etil alkol, su ya da okside olmamış bir yağın içine koyularak işlem yapılıyor. Her arıdan elde edilemeyecek bu maddenin titizlikle hazırlanması gerekiyor. Bunu çeşitli amaçlarda kullanmak mümkün. Öncelikle yapısında kitin tabaka ve melanin içermesi, arının son derece dayanıklı vücut yapısı özelliklerini yansıtmasını sağlıyor.

Vücuttaki bütün toksin toksisitesini atıyor, vücudumuzu temizliyor. Kan dolaşımını iyileştiriyor ve kan-yağ düzeyini dengeliyor. Radyasyona karşı koruyucu etkisi kanıtlanmış. Özellikle prostatit tedavisinde kullanılabiliyor. Vücutta bir inflamasyon varsa dışarıdan kompres yapılarak tatbik edilebiliyor. Herhangi bir iltihabi durum, kramp, burkulma ya da ciltteki problemler ile yara ve yanık tedavisinde etki gösterebiliyor. Tabii uygulama, mutlaka hekim tarafından veya önerisiyle yapılmalı."

"İleri derecedeki yatak yaralarında başarılı"

Arının ölüsünün bile birçok faydası olduğunu vurgulayan Yücel, "Arının kitin dokusu, ciltteki yara ve yanığın herhangi bir iz kalmadan iyileşmesini sağlıyor. Bilimsel araştırmalarda, özellikle ileri derecedeki yatak yaralarında çok başarılı sonuç verdiği ifade ediliyor." dedi.

Yücel, arı ölüsünün belirli işlemlerin ardından kullanıma hazırlandığını ifade ederek, "Mutlaka hekime danışılarak kullanılmalıdır. Konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arışifa Kaynağı
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