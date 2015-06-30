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Araştırmanın sonuçları “Circulation“ dergisinde yayımlandı

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, enerji içecekleri, buzlu çay gibi şekerli ve gazlı meşrubatların diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerle bağlantısını ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları “Circulation“ dergisinde yayımlandı

Amerikalı bilim adamlarının araştırması, enerji içecekleri, buzlu çay gibi şekerli ve gazlı meşrubatların diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerle bağlantısını ortaya koydu.

30 Haziran 2015 Salı 14:03
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Araştırmanın sonuçları “Circulation“ dergisinde yayımlandı
NKARA

ABD'de yapılan bir araştırma, şekerli ve gazlı içeceklerin her yıl dünya genelinde 184 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu gösterdi. 

Tufts Üniversitesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian ve ekibinin 51 ülkeyi kapsayan araştırması, 184 binden fazla kişinin bu içeceklerin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Bilim adamları, 1980-2010'da yapılan, 611 bin 971 kişiyi kapsayan beslenme alışkanlıkları ve ölüme ilişkin 62 araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Araştırmada, enerji içecekleri, buzlu çay gibi şekerli ve gazlı meşrubatların, her yıl 133 bin kişinin diyabetten, 45 binin kalp-damar hastalıklarından ve 6 bin 450'sinin kanserden ölümüne yol açtığı sonucuna varıldı. 

Bu meşrubatların tüketimine bağlı ölümlerin yüzde 76'sının düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğuna dikkati çeken bilim adamları ayrıca Japonya’da 65 yaşın üzerinde şekerli içeceklere bağlı ölümler yüzde 1’den azken, Meksika’da 45 yaş altındakilerin yüzde 30’unun bu içeceklerin yol açtığı hastalıklardan yaşamını yitirdiğini belirtti. 

Meksika’da yılda ortalama bir milyon kişiden 405'inin şekerli ve gazlı içeceklere bağlı hastalıklardan öldüğü örneğini veren bilim adamları, bu durumun Meksika'da güvenilir içme suyuna erişimdeki sıkıntıdan kaynaklandığını ifade etti. ABD'de ise 1 milyon kişiden 125'inin bu içeceklere bağlı sebeplerden öldüğü vurgulandı. 

Araştırmaya imza atanlardan Mozaffarian, beyaz şekerin besin anlamında hiçbir katkısı olmadığına işaret etti. 

Şekerin tüketimine son verilmesi halinde binlerce kişinin hayatının kurtulabileceğine dikkati çeken bilim adamı, vücudun ihtiyaç duyduğu früktoz ve glikozun meyve ve sebzelerden alınabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Circulation" dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 08:42
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Araştırmanın Sonuçları Circulation Dergisinde Yayımlandı
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