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Anne sütü mucizesi

Prof. Dr. Elburg, "Bebeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde başta anne sütü mucizesi olmak üzere doğru beslenme de kilit rol oynuyor." dedi.

Anne sütü mucizesi

Prof. Dr. Elburg, "Bebeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde başta anne sütü mucizesi olmak üzere doğru beslenme de kilit rol oynuyor." dedi.

23 Eylül 2016 Cuma 10:29
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Anne sütü mucizesi

 Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Ruurd van Elburg, "Bebekler küçük yetişkinler değildir. Bebeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde başta anne sütü mucizesi olmak üzere doğru beslenme de kilit rol oynuyor." dedi.

Elburg, Hollanda, Utrecht'te bulunan Nutricia Ar-Ge Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hamilelik öncesi beslenmeden başlayarak doğumun şekline kadar pek çok unsurun bağışıklığı etkilediğini vurguladı.

Elburg, bebeğin rahme düşmesiyle beraber ilk bin günün bebek beslenmesi için çok önemli olduğunu belirterek, hayattın bir yaşam döngüsü olduğunu ve bu döngünün doğumla başladığını anlattı.

"Bebekler küçük yetişkinler değildir. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde başta anne sütü mucizesi olmak üzere doğru beslenme de kilit rol oynuyor." diyen Elburg, şöyle devam etti:

"Bin gün sonrasında yediklerimiz de çok önemli ama ilk bin gün kadar değil. Folikasit, kadın ve erkeklerin üzerinde yapılan araştırmalarda, bebek sahibi olup olmayacağına dair bilgiler veriyor ve beni şaşırtan bir örnek, erkek eğer alkol alırsa bebek sahibi olması güçleşiyor veya anneler obez olduğunda ortalama olarak diğer annelere göre bebekler daha obez doğabiliyor. Gelişim geriliğine neden oluyor ve bu boy kısalığı olarak ortaya çıkabiliyor. Hepimiz biliyoruz ki, gelişim geriliği çocuk ve yetişkinler için bir dezavantajdır. Fakat, doğum öncesi ve sonrasında doğru beslenir, bebeğinizin de doğru beslenmesini sağlarsanız, bu gibi sorunları atlatabiliyorsunuz."

Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Sekreteri Dr. Yalım Üner ise anne sütü içerisindeki binlerce farklı molekülün, bir orkestranın müzisyenleri gibi uyum içinde birlikte hareket ederek bebeğin gelişimi için en uygun beslenmeyi sağladığını söyledi.

Anne sütündeki temel bileşenlerin laktoz, yağ, protein, prebiyotikler, LCP'ler, nükleotidler, vitamin ve mineraller olduğunu hatırlatan Üner, "Bu bileşenler de bebeklerin bağışıklık sistemi gelişimi için çok önemlidir." dedi.

AA

Son Güncelleme: 23.09.2016 10:31
Anahtar Kelimeler:
Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Ruurd Van ElburgBebekBağışıklık SistemiAnne Sütü
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