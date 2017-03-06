Anne sütü hayat kurtarıyor!

Anne sütünün çocuk sağlığı üzerindeki öneminden bahseder misiniz?

Term ve preterm bebeklerde yapılan çalışmalar anne sütüyle beslenmenin çeşitli infeksiyon hastalarının sıklığını ve/veya ağırlığını azaltığını göstermektedir. Bunlar bakteriyel menenjit, bakteremi, diyare, solunum yolu infeksiyonları, otit, üriner infeksion ve peretermlerde geç sepsistir. İmmun sistem (savunma sistemi) maturasyonunu hızlandırır. Nekrotizan enterokolit riskini azaltır. Rutin aşıların antikor yanıtını artırır. Görme keskinliği daha iyi olur. Ösefagus ve mide laserasyonları(yırtılmaları ) daha az olur. Araştırmalarda çocukların uzun süre anne sütü alması akut apandisit olma olasılığı düşüktür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde postneonatal mortalitede azalmaktadır. Bazı çalışmalarda göre anne sütü alanlarda ani bebek ölümü sendromu daha az olmakta,daha büyük çocuk ve erişkinlerde ise insüline bağımlı olan ve olmayan diyabet(şeker hastalığı),lenfoma,lösemi,hodgkin hastalığı,obesite hiperkolesterolemi multiple skleroz, kronik karaciğer hastalıkları, ülseratif kolit, cron hastalığı ve çölyak gibi hastalıkların ve astma sıklığı azalmaktadır.Ancak bu konularda daha fazla çalışma yapılması gereği de vurgulanmaktadır.Ayrıca anne sütüyle beslenen çocuklarda IQ daha yüksek ve kognitif gelişimi olumlu etkilemekte, ağrılı bir girişim sırasında emzirme analjezik etki göstermektedir.

Emzirmenin anne sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Emziren annelerde postpartum kanama daha az olmakta, gebelik öncesi kiloya daha hızlı dönülmekte,ayrıca bu annelerde mem kanseri, over kanseri ve postmenepozal dönemde kalça kırığı ve osteoporoz riski daha düşük olmaktadır.

Anne sütünün aile, toplum ve çevre üzerine etkilerinden söz edermisiniz?

Çocukların daha az hasta olması sağlık harcamalarını, anne-babanın işten kaldığı gün sayısını dolayısıyla aile gelirinin azalmasını önler. Mama kutularının ve şişelerinin azalması çevre kirliliğini, yapay beslenme ürünlerinin azalması da enerji tüketimini azaltır. Yapısının benzersizliği ve sağlık üzerine çok yönlü olumlu etkileri anne sütü ile beslenmenin neden bir gereklilik olduğunun kanıtıdır.Ancak emzirmeye başlama ve başarıyla sürdürme için önemli derecede desteğe ihtiyaç vardır.Yapılan çalışmaların sonuçları ,emzirme konusunda eğitilmiş profesyoneller tarafından verilen desteğin , daha fazla annenin bebeğini '' tek başına anne sütü'' ile beslemesini sağlayacağını göstermektedir.Bilindiği gibi bebeğin, anne sütünün hem besleyici hem de infeksiyonlardan koruyucu etkisinden tamamen yararlanabilmesi için ''tek başına anne sütü'' ile beslemesi şarttır.Anne sütü ile beslenmenin ideal bir beslenme şekli olduğuna dair bir kuşku olmamasına karşın dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de sorun hem emzirmeye başlama hem de sürdürmedeki başarısızlıktır.Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca, su ve başka sıvı ve katı besinler almadan, sadece anne sütü almalarını, 6. aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşa kadar sürdürülmesini önermektedir. Bebeklere erken yaşta ek besinlerin verilmeye başlanması bebek ölümlerinin en başta gelen nedenlerinden olan gastroin testinal infeksiyon riskini artırmaktadır.

Anne sütü ile beslenmeyi desteklemek ve bunun için en uygun ortamı sağlamak üzere çocuk hekimlerine düşen önemli görevler vardır. Bu görevler şunlardır:

Anne sütü ile beslenmenin anne ve bebek sağlığı üzerine olumlu etkileriyle ilgili çok sayıdaki kanıta dayanarak emzirmeyi özendirmek, aile ve toplum desteğini sağlamak.

Emzirme fizyolojisi, tekniği ve laktasyon sorunlarının yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.

Kadın doğum hekimleriyle birlikte işbirliği yaparak anne adaylarının prenatal dönemde emzirme konusunda yeterli bilgilendirmeleri sağlamak.

Emzirmeyi özendiren ahstane politikalarını desteklemek, buna karşı ücretsiz mama dağıtımı ,anne ve bebeğin ayrı tutulması gibi emzirmeyi engelleyen politikalara karşı çıkmak.

Emzirme eğitiminin tıp fakültesi ve pediatri uzmanlık eğitiminin rutin bir parçası olmasına çalışmak.

Sonuç olarak Türkiye'de tek başına anne sütüyle beslenme oranı halen düşüktür. Hekimlerin emzirme konusunda eğitilmeleri,hastanelerin ''bebek dostu'' uygulamaları benimsemesi ve bu yönde organize olması anne sütü ile beslenmenin desteklemesinde en önemli faktörlerdir.