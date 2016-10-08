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'Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir'

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Demir, "Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır." dedi.

'Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir'

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Demir, "Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır." dedi.

08 Ekim 2016 Cumartesi 14:08
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'Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir'

 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, Türkiye'nin "dünyada anne ölümlerini en hızlı azaltan ülke" olarak ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunun için eğitim, bilinçlendirme çalışmaları çok önemli." dedi.

Antalya Belek'teki bir otelde düzenlenen ve bin 600 bilim adamının katıldığı "14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi"nde 70'den fazla firma 110 stant açtı.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, kadın doğum hekimlerinin anne sağlığı açısından karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında anne ölümlerinin yer aldığını söyledi.

Anne ölümlerinin hem doğrudan hem de dolaylı sebepleri bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Demir, kanama, gebeliğin hipertansif hastalıkları, emboli ve enfeksiyonun en sık görülen doğrudan nedenleri arasında yer alırken, kalp hastalıkları, beyin hastalıkları ve diğer organların enfeksiyonlarının ise dolaylı karşılaşılan nedenler arasında yer aldığını anlattı.

"Anne ölümlerinin yüzde 42'si önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır. 35 yaş üstü gebelikler, sezaryen ile doğum, sık gebelikler, 5'den fazla gebeliğin olması, önceden kalp damar hastalıklarının, kansızlığın ve tansiyon yüksekliğinin olması anne ölümlerine neden olabilmektedir. Bizler bu nedenlerin azaltılması için çalışıyoruz." diyen Cansun Demir, anne ölümlerini azaltmak için "kanama ekipleri" kurduklarını belirtti. 

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 14:10
Anahtar Kelimeler:
Türk Jinekoloji Ve Obstetrik DerneğiTJODProf. Dr. Cansun DemirTürkiyeAntalyaBelek
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