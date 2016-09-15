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Anne adaylarına 'spina bifida' uyarısı

Türkiye Spina Bifida Derneği Başkanı Prof. Dr. Ulman, Türkiye'de bin canlı doğumun üçünde görülen, bebekte felce ve organ kaybına neden olan spina bifida hastalığına karşı anne adaylarını uyardı

Anne adaylarına 'spina bifida' uyarısı

Türkiye Spina Bifida Derneği Başkanı Prof. Dr. Ulman, Türkiye'de bin canlı doğumun üçünde görülen, bebekte felce ve organ kaybına neden olan spina bifida hastalığına karşı anne adaylarını uyardı

15 Eylül 2016 Perşembe 13:10
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Anne adaylarına 'spina bifida' uyarısı

EDİRNE - Türkiye Spina Bifida Derneği Başkanı ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceval Ulman, "spina bifida"nın ayrık omurga anlamına geldiğini söyledi.

Toplumun hastalığı pek tanımadığını belirten Ulman, "Spina bifidaya yönelik Türkiye'de birtakım çalışmalar var. Görülme sıklığı doğuya doğru gidildikçe artıyor. Dünyada da sıklıkla görülen bir hastalık. Son yıllarda yapılan çalışmalarla Avrupa ülkelerinde bu rakam bin doğumda bir görülme oranına düşürüldü. Spina bifida bebeklik döneminde tedavi edilmediğinde felce ve çoklu organ kayıplarına neden oluyor." diye konuştu.

"Gebeliğin ilk 26 gününde şekillenen bir durumdur"

Gebelik öncesi alınacak birtakım tedbirlerle hastalığın önlenebileceğini aktaran Ulman, şu bilgileri verdi:

"Anne adayı gebe kalmadan önce hekim gözetiminde kontrollerini yaptırmalıdır. Anne karnındaki bebek iyi beslenmezse ve vitamin eksikliği söz konusu olursa omurgası ayrık olarak dünyaya geliyor. Bu nokta gebeliğin ilk 26 gününde şekillenen bir durumdur. Daha sonra anne hamile kaldığını öğrenip vitamin kullanmaya başlasa dahi iş işten geçmiş oluyor. Doğacak bebeğin sağlığı açısından gebeliğin ilk 26 günü çok önemlidir. Gebe kalmak isteyen anne adayları iki ay önceden 'b9' vitaminlerinden folik asiti doktor kontrolünde 0,4 miligram kullanmalıdır. Maalesef birçok ülkede planlı gebelik mümkün olamıyor. Dünyada annelere folik asiti yiyeceklerin içerisinde alması öneriliyor. Folik asit buğday, mısır ve pirinç ununda bulunuyor. Bu konu özellikle Amerika ve İrlanda'da çok başarılı şekilde uygulanıyor."

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 13:11
Anahtar Kelimeler:
Anne Adaylarıönce Vatan
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