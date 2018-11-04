Anne adaylarına otel konforunda hizmet

VAN

Van'da doğum yapma tarihi yaklaşmış, kar nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşama ihtimali olan anne adayları, hastane bünyesinde oluşturulan "anne oteli"nde ağırlanıyor.

Çetin kış koşullarının hakim olduğu kırsal bölgelerde yolların kardan kapanması olasılığına karşı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan "anne oteli", anne adaylarının adeta ikinci evi haline geldi.

Doğumdan kısa süre önce evlerinden alınan ve anne otelinde müşahede altında tutulan kadınlar, uzman doktorlar gözetiminde ve sağlıklı ortamda doğum yapma imkanı buluyor.

Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanında gebelik süresince eğitimlerin verildiği eğitim odalarıyla da devletin sıcak yüzü hale gelen "anne oteli"nde ev ortamındaki rahatlığı bulmak mümkün. "Anne oteli"nde kalanlar, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerinden de ayrı bırakılmıyor.

"Beş yıldızlı oteli aratmayacak hizmet sunuyoruz"

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında kurulan Türkiye'nin ilk "anne oteli"nde Hakkari, Muş, Bitlis ve Ağrı gibi illerden gelen anne adaylarını misafir ettiklerini söyledi. 40 yataklı "anne oteli"nde 2018 yılında 774 anne adayını konuk ettiklerini anlatan Parlak, şöyle devam etti:

"Kırsal yerleşim yerlerinde kış aylarında zaman zaman yollar kapanıyor. Bazen hastaneye ulaşmak zor olabiliyor. Biz burada müracaat eden annelerimizi misafir edebiliyoruz. Bu yıl da kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Annelerimizi bu yıl da ağırlamaya hazırız. Tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyan ya da ulaşım açısında sıkıntı yaşayacağını düşünen annelerimize anne otelinde beş yıldızlı oteli aratmayacak hizmet sunuyoruz."

"Kendimizi evde hissediyoruz"

Anne adayı Necla İşler de yaklaşık bir aydır "anne oteli"nde konaklandığını belirterek "Sabah, öğlen ve akşam yemek veriliyor. Burada kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Beş yıldızlı otel gibi her her şey dört dörtlük. Her anne burayı rahatlıkla tercih edebilir." dedi.

Başkale ilçesinin bir köyünden hastaneye geldiğini anlatan iki çocuk annesi Reyhan Ayhan, ise şunları söyledi:

"Köyümüz çok uzak olduğu için sürekli gidip gelemiyorum. Burası sayesinde sürekli uzun yol gelmekten kurtuldum. Sıcak su, yemek, her türlü hizmet veriliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Tüm imkanlar düşünülmüş. Uzak yerlerden gelen hamile kadınlar yolda kalmasınlar, gelip bu hizmetten yararlansınlar. Evimizde bulmadığımız rahatlığı burada buluyoruz. Çocuğumuza da daha yakın oluyoruz. Bu imkanı bize sunan devletimizden Allah razı olsun."