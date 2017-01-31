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Ankara Numune Hastanesine 'Rose Of Paracelsus Onur Ödülü'

Dubai'deki 42. Arap Sağlık Fuarı'nda, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin layık görüldüğü "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü", Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Zengin'e takdim edildi.

Ankara Numune Hastanesine 'Rose Of Paracelsus Onur Ödülü'

Dubai'deki 42. Arap Sağlık Fuarı'nda, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin layık görüldüğü "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü", Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Zengin'e takdim edildi.

31 Ocak 2017 Salı 16:04
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Ankara Numune Hastanesine 'Rose Of Paracelsus Onur Ödülü'

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin layık görüldüğü "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü", Dubai'deki "42. Arap Sağlık Fuarı"nda Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin'e takdim edildi.

Dubai'de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tanju Tütüncü, hastaneyi bir sunumla tanıttı.

Prof. Dr. Nurullah Zengin, Avrupa Tıp Derneği (EMA) ve Sokrates Komitesi üyelerinin tavsiyeleriyle "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü"ne aday gösterilen ve ödüle layık görülen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına onur ödülünü, "En İyi Tıbbi Uygulama Özel Oturumu"nda, EMA Başkanı Dr. Vincenzo Cotigliola’nın elinden aldı. Hastaneye ayrıca "En İyi Tıbbi Uygulamalar Sertifikası" da verildi.

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Zengin, dünyanın en önemli ve kapsamlı sağlık fuarlarından biri olarak kabul edilen Arap Sağlık Fuarı kapsamında ödüle layık görülmelerinin gurur verici olduğunu söyledi.

Avrupa Tıp Derneği tarafından verilen "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü" ve "En İyi Tıbbi Uygulamalar Sertifikası", bir sağlık kurumunun güvenilirliğinin sembolü olarak kabul ediliyor. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu ödülle Avrupa Tıp Derneğinin kayıtlarında yer aldı.

AA

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