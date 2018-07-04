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Ambulansa alınan her hasta 'dijital kimlik'le takip edilecek

Sağlık Bakanlığınca, ambulanslarda uygulanmaya başlanacak "Ambulans Takip Numarası" sistemi sayesinde, hastanın ambulansa alınmasından taburcu olmasına kadar yaşanan süreç dijital takibe alınacak.

Ambulansa alınan her hasta 'dijital kimlik'le takip edilecek

Sağlık Bakanlığınca, ambulanslarda uygulanmaya başlanacak "Ambulans Takip Numarası" sistemi sayesinde, hastanın ambulansa alınmasından taburcu olmasına kadar yaşanan süreç dijital takibe alınacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:10
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Ambulansa alınan her hasta 'dijital kimlik'le takip edilecek

Sağlık Bakanlığı, acil durumlarda hasta ile hasta yakını arasında yaşanan iletişim sorunlarının önüne geçecek bir uygulamayı hayata geçiriyor.

112 acil sağlık hizmetlerinde tablet bilgisayarla uygulanmaya başlanacak "Ambulans Takip Numarası" sistemi sayesinde, hastanın sedyeyle ambulansa alınmasından, hastaneden taburcu olmasına kadar yaşanan süreç anlık olarak dijital ortamda kayıt altına alınacak.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Emre Çağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın, ambulansa alınan hastaların sağlıklı şekilde takibinin amaçlandığını belirtti.

Çağan, "Bir hastayı aldığımız an itibarıyla ambulanslardaki tabletlerden hastaya özel bir numara verilecek. Bu numarayla, bir hastanın ambulansa alınıp taşındıktan sonra hangi hastaneye gittiği ve o hastanın taburcu olana kadar neler yaşadığı izlenecek. Hasta alındıktan sonra ameliyat oldu mu, sağ mı, eğer olduysa hangi ameliyat yapıldı? Bütün bilgileri takip edeceğiz." dedi.

Ambulans takip sistemi sayesinde, 112 ambulanslarında hastaya uygun tedavinin yapılıp yapılmadığını da yakından görme fırsatı bulacaklarını dile getiren Çağan, sistemin, ambulansın hastaya zamanında ulaşması, hasta taşındıktan sonra başına neler geldiğine dair verilerin de alınmasını sağlayacağını anlattı.

"Hasta, yakınını aramak zorunda kalmayacak"

Çağan, ambulans takip numarasının sağladığı en büyük avantajlardan birisinin de hasta yakınları için olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ambulans takip numarasının sağladığı en büyük avantaj, kimliksiz vatandaşlar üzerinde olacak. Patlamalar gibi büyük olaylarda yaralıları kimliksiz bir vaziyette alıyoruz ve hastaneye intikal ettiriyoruz. O sırada kimliğine ulaşamıyoruz. Hasta yakınları da hastane hastane gezerek yakınını bulmaya çalışıyor ve belli bir zaman geçiyor. Yeni uygulamada, ambulans takip numarası ile hastayı aldığımız andan itibaren hastanın kimliği yoksa tabletle fotoğrafı çekilecek. Takip numarası ile birlikte o fotoğraf hastanelerimizde hem de bizim veri tabanımızda kayıt altına alınacak. Hem hasta yakınlarının hastasına ulaşmasında hem de hastanın, kimliği bulunup sisteme giriş yapılana kadar hangi hastaneye transfer olduğu konusunda kolaylık sağlayacak."

Kimlik kartı bulunmayan hastalar için ise karekodlu bileklik geliştirdiklerini ifade eden Çağan, "Karekodlu bileklikler ambulans ekiplerimize dağıtılacak. Ambulans takip numarası ile birlikte hastanın tam bir kimlik kazanmasını da sağlayacağız. Hastanın kendi kimliğine ulaşıldığında bu bilgileri de eşleştirme şansımız olacak. Sistemin yazılımı tamamlandı ve İçişleri Bakanlığı ile donanımlarının temini sürecindeyiz. 2018 sonuna kadar geçiş sağlayacağız." diye konuştu.

"Sürükle bırak yöntemi ile ambulansa vaka yönlendireceğiz"

Çağan, Türkiye genelinde 5 bin ambulans ile hizmet verdiklerini, bu yıl sonuna kadar tüm ambulanslarda tablet uygulamasının devreye gireceğini söyledi.

Pilot uygulamanın ilk olarak Bolu'da başladığını bildiren Çağan, şunları kaydetti:

"Bir vatandaş komuta kontrol merkezini aradığı zaman o vakayı öğrenir, adresini alırız. Daha sonra uygun olan istasyona bu vakayı yönlendiririz. Tablet uygulamasında ise vatandaşımızdan vakayı öğrendiğimiz esnada daha telefonu kapatmadan 'sürükle bırak' yöntemiyle, yazılım üzerinden o vakayı en uygun olan ambulansın üzerine bırakıyoruz. Böylece daha telefon kapanmadan biz o vakaya bir ambulans çıkarmış olacağız. Komuta kontrol merkezinde kaybettiğimiz iletişim zamanını tablet uygulamasında kazanmış oluyoruz. Ambulansın hızlı çıkışına izin vermiş oluyoruz.

Komuta kontrol merkezindeki yazılım sayesinde, o vakayı, ambulansın üzerine 'sürükle bırak' ile bıraktığımız anda, tablette bir alarm ve aynı zamanda görsel ve işitsel uyarılarla istasyona, 'Üzerinize bir vaka verildi. Vaka trafik kazası, 2 yaralı var' şeklindeki tüm bilgiler iletiliyor, istasyon tabletle görebiliyor. Tablette aynı zamanda navigasyon uygulaması var. Bu sayede olay yerine de en kısa yoldan gidilecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı112 Acil Sağlık Hizmetleri
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