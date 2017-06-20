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Ambalajsız şeker ve çikolata uyarısı

ASD Başkanı Sarıbekir, "Ambalaj yoksa sağlık ve hijyenden bahsetmek mümkün değil. Ucuzluğuna aldanıp ambalajsız şekerlemeleri satın almayın." dedi.

Ambalajsız şeker ve çikolata uyarısı

ASD Başkanı Sarıbekir, "Ambalaj yoksa sağlık ve hijyenden bahsetmek mümkün değil. Ucuzluğuna aldanıp ambalajsız şekerlemeleri satın almayın." dedi.

20 Haziran 2017 Salı 15:40
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Ambalajsız şeker ve çikolata uyarısı

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD), yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı yaklaşırken şeker, lokum ve çikolata satışlarında önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum merdiven altı tabir edilen, kalitesiz, sağlıksız ürünleri de gündeme getiriyor.

Açıkta satılan ve tüketicilerin fiyatı nedeniyle ya da daha taze olduğunu sandığı için tercih ettiği şeker, lokum ve çikolata gibi ürünler çok zararlı olabiliyor. Ambalajsız olduğu için haşere veya kemirgenlerin temasına da maruz kalabilecek şeker ve çikolatalar, insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit edip hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yalnızca çikolata ve şekerlerin değil ambalajsız satılan tüm gıda maddelerinin gıda güvenliği ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretildiğini ve bu nedenle ciddi tehlikeler yarattığını kaydetti.

"Son kullanma tarihine dikkat edin"

Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmanın neredeyse mümkün olmadığını belirten Sarıbekir, şunları aktardı:

"İsrafın önlenmesi ve hijyenin sağlanması açısından bütün gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor. Çünkü ambalaj, içine konulan gıdaların üretildikleri koşullarda bozulmadan en ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda ambalajının temel amacı, gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda depolanmasını sağlamak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer bulaşanlardan korumak, gıda bozulmaları ve kalite kayıplarını en aza indirmek. Ambalaj bu kadar önemliyken ülkemizde hala pek çok gıda maddesi ambalajsız satılıyor. Ambalaj yoksa sağlık ve hijyenden bahsetmek mümkün değil. Ucuzluğuna aldanıp ambalajsız şekerlemeleri satın almayın."

Sadece şeker ve çikolatada değil tüm gıda maddelerinde ambalajı hasarlı, yırtılmış ve bozulmuş ürünlerin satın alınmaması gerektiğini ifade eden Sarıbekir, "Ambalajda gözle görünür bir deformasyon, herhangi bir yırtık, kaçak, sızıntı, şişme, vakum bozulması olup olmadığına ve son kullanma tarihi bilgisine mutlaka dikkat edin. Ambalajın üzerindeki açıklamalar okunabilir ve Türkçe olmalıdır. Ayrıca ürünün ambalajının üzerinde gıda maddesinin adı, içindekiler bilgisi, net miktarı, üretici firmanın adı ve adresi, son kullanma tarihi, parti ve seri numarası, üretim izin ya da gıda sicil numarası bulunmalı, kullanım bilgisi ve saklama koşulları belirtilmelidir. Eğer mümkünse ürünlerin ambalajda belirtilen uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği de kontrol edin." ifadelerini kullandı. 

AA

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