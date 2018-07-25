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Ambalajlı ürünlerde şeker ve tuz oranı renklerle belirtilecek

Türk Böbrek Vakfı'nın özellikle böbrek sağlığının korunması amacıyla ambalajlı gıdalardaki şeker ve tuz miktarını daha dikkat çekici hale getirmek için başlattığı çalışmalar kapsamında etiket içerikleri renklendirilecek.

Ambalajlı ürünlerde şeker ve tuz oranı renklerle belirtilecek

Türk Böbrek Vakfı'nın özellikle böbrek sağlığının korunması amacıyla ambalajlı gıdalardaki şeker ve tuz miktarını daha dikkat çekici hale getirmek için başlattığı çalışmalar kapsamında etiket içerikleri renklendirilecek.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:34
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Ambalajlı ürünlerde şeker ve tuz oranı renklerle belirtilecek

Aşırı tuz ve şeker tüketiminin yol açtığı hastalıklardan korunmak için çalışmalar yürüten Türk Böbrek Vakfı, özellikle böbrek sağlığının korunması amacıyla ambalajlı gıdalardaki şeker ve tuz miktarını daha dikkat çekici hale getirmek için çalışma başlattı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Bahçelievler'de bir markette düzenlediği basın toplantısında "Sağlıklı Besinlere Yeşil ışık Yak" sloganıyla proje ürettiklerini anlattı.

Dünyada özellikle gelişmiş Batı ülkelerinde "Trafik ışıkları projesi"nin oldukça yaygın olduğunu dile getiren Erk, "Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi biz de ambalajlı gıdalardaki içerik yazısını okumuyoruz. Vakıf olarak insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ambalajlı gıdalardaki tuz ve şeker oranlarına belirli kademeler koyduk. Üründe 100 gramda 22,5 gramdan fazla şeker, 1,5 gramdan fazla tuz olursa ambalajın görünür yerine kırmızı damga vurulması zorunlu olacak. Bu da tüketicinin dikkatini çekecek. Ürününe kırmızı damga vurmak istemeyen gıda üreticileri de formüllerdeki tuz ve şeker oranını azaltmaya çalışacak. Bütün gayemiz kamu sağlığının daha iyi hale gelmesi." diye konuştu.

Erk, projenin 2019 sonunda uygulanacağını ve raflardaki ürünlerin, içeriğindeki şeker ve tuz oranına göre, kırmızı, sarı ve yeşil renklerle damgalanacağını söyledi.

En büyük sorunun şeker tüketimi olduğunu vurgulayan Erk, şunları kaydetti:

"80 milyon nüfusun 3 milyonu obez, bu 3 milyonun da 1,8'i yani yüzde 60'ı çocuk yaşta. Bu rakam her sene de yüzde 8 artıyor. Özellikle süslü ambalajlardaki şekerli gıdalar, çocuklar için cazip duruyor. Çocukları bu cazibeden kurtarmak lazım. Çocuklar artık sokaklarda oynayamıyorlar, herkes bilgisayarın başında. Kırsal nüfus 10 sene içinde yüzde 30'lardan yüzde 17'ye düştü. Diğer bir projemiz de çocukları sokak oyunlarına çekebilmek. Bunda muvaffak olabilirsek ne mutlu bize."

Erk, etiket içeriklerinin "trafik ışıkları" şeklinde renklendirmesi için yaptıkları başvurunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kabul edildiğini, 2019 yılı sonuna kadar bu uygulamanın tamamlanması için gıda şirketlerine zaman verildiğini vurguladı.

Projeye göre, her 100 gram yiyecek ve içecekte, 22,5 gramdan fazla şeker, 1,5 gramdan fazla tuz bulunan ürün "kırmızı", 22,5-5 gram şeker, 1,5-0,3 gram tuz bulunan ürün "sarı", 5 gram ve daha az şeker, 0,3 gram ve daha az tuz bulunan ürün "yeşil" renkle damgalanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Böbrek VakfıAmbalajlı ürünlerSağlıklı Besinlere Yeşil ışık YakArım Ve Orman Bakanlığı
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