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Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü kapsamında, paketli gıdalardaki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak düşürülecek.

Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü kapsamında, paketli gıdalardaki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak düşürülecek.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
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Ambalajlı gıda ve içeceklerdeki tuz azaltılacak

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında protokol imzalandı.

2018-2023'ü kapsayan protokole göre firmalar, ambalajlı gıda ve içeceklerde her yıl tuz miktarını kademeli olarak azaltmayı kabul etti.

Protokol kapsamında, 18 kategoride yer alan gıda ve içeceklerde tuz oranı düşürülecek. Bu kategoriler peynir, zeytin, baharat, hazır çorba, et, tuzlu soslu kuruyemiş, hazır turşu, cips, bisküvi-kek-kraker, süt ürünü, yağ ve margarin, makarna ve erişte, hazır öğün, kahvaltılık gevrek, balık ürünü, kümes ürünüyle sos ve çeşniler olarak belirlendi.

İmzalanan protokol, iş yerlerinde aşırı tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların ve fiziksel aktiviteyi destekleyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine de imkan tanıyor. Tuz azaltma çalışmaları kapsamında başarılı örnekler, Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak bir internet sayfasından duyurulacak.

"Türkiye'de tüketilen tuz miktarı, tavsiye edilen limitin 2 katı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Aşılmaması önerilen bu miktar, yemeklere sonradan eklenen tuzu değil gün içinde tüm besinlerle alınan toplam tuz miktarını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile DSÖ iş birliğinde gerçekleştirilen 2017 Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması'na göre, Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketimi ise 9,9 gramı buluyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıDünya Sağlık örgütü
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