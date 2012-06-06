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Alzheimera aşı umudu

İsviçleri doktorlar yaptıkları deneylerde alzheimerda etkili olan aşı üzerindeki çalışmalarda son aşamaya geldi

Alzheimera aşı umudu

İsviçleri doktorlar yaptıkları deneylerde alzheimerda etkili olan aşı üzerindeki çalışmalarda son aşamaya geldi

06 Haziran 2012 Çarşamba 13:58
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Alzheimera aşı umudu
STOCKHOLM - Karolinska Üniversite Hastanesi geriatri bölümü profesörlerinden Bengt Winblad tarafından yapılan açıklamaya göre, geliştirilen aşı 58 hasta üzerinde denendi ve sonuçlar yüzde 80 oranında olumlu sonuç verdi.  

Çalışmalarda, alzheimer hastalarının beyninde gelişen "beta amiloid" adlı maddenin içinde bulunduğu aşının hastaya enjekte edilmesiyle birlikte, bağışıklık sisteminin güçlenerek, hastalıklı bölgede antikorlar geliştiği, kan dolaşımının hızlandığı ve hastalığa neden olan maddelerin temizlediğinin görüldüğü tespit edildi. 
Prof. Winblad, aşının gelecekte hafif ve orta derecedeki alzheimer hastalarının tedavisinde kullanılabilecek önemli bir yöntem olacağını kaydetti. 
Karolinska Üniversitesi'de aşıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilirken, çalışmaya değişik ülkelerden beyin uzmanlarının da katıldığı bildirildi. 
5 yıl içinde kullanıma hazır olabileceği açıklanan aşıyla ilgili ilk bulgular The Lancet Neuology adlı tıp dergisinde yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 05:59
Anahtar Kelimeler:
Alzheimer
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