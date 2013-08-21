Alzaymırın erken teşhisi için büyük adım

ANKARA



İspanyol bilim adamları, vücutta salgılanan "sefaloraşidien" adlı sıvıda bulunan bir "biyolojik işaret" belirledi.



Bilim adamları, bu sıvıda mitokondriyal DNA'nın düşük seviyede olmasının hastalığın göstergesi olabileceğini belirtti. Ayrıca bu yapının düşük seviyede bulunmasının hastalığın nedenlerinden biri olabileceği de vurgulandı.



"Annals of Neurology" dergisinde yayımlanan araştırmanın geliştirilmesi halinde, birkaç yıl içinde basit bir testle belirtileri ortaya çıkmadan önce alzaymırın belirlenmesi mümkün olabilecek.





AA