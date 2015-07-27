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Alkol ve sigara pankreas kanserini tetikliyor

Uzmanlar, en hızlı yayılan türler arasında yer alan ve erken teşhisi zor olan pankreas kanserinden korunmak için alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Alkol ve sigara pankreas kanserini tetikliyor

Uzmanlar, en hızlı yayılan türler arasında yer alan ve erken teşhisi zor olan pankreas kanserinden korunmak için alkol ve sigaradan uzak durulması gerektiğini bildirdi.

27 Temmuz 2015 Pazartesi 12:03
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Alkol ve sigara pankreas kanserini tetikliyor
SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, pankreas kanserinin insanoğlu için en ölümcül dördüncü kanser olarak bilindiğini belirtti.

Çoğu kez geç fark edilen, tedavi seçenekleri kısıtlı, hızlı yayılan, ölümcül bir tür olan pankreas kanserinde, hastaların yüzde 95'inin beş yıl içinde kaybedildiğini ifade eden Erzurumlu, hastalığın en hızlı yayılan kanser türleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Pankreas kanseri vakalarının yüzde 80'inin, 60 ile 80 yaş arasında görüldüğüne işaret eden Erzurumlu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre pankreas kanserinin, erkeklerde en fazla rastlanan kanser türleri arasında yer aldığını bildirdi. Erzurumlu, Pankreas kanserinin erkeklerde tüm kanserler içinde görülme oranının yüzde 1,9 iken kadınlarda bu oranın 1,8 civarında seyrettiğini dile getirdi.

Erzurumlu, pankreas kanserinin oluşumunda alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyeceklerin büyük rol oynadığına işaret ederek, hastalığın erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

"Hastalığın erken teşhis edilmesi zor"

Hastalığın erken teşhis edilmesinin zor olduğunu belirten Erzurumlu, ''Hastalığın en önemli belirtileri hızlı kilo kaybı, karın ağrısıyla bulantı ve kusmadır. Karın ağrıları, sindirim sistemi bozuklukları, diyabetin ortaya çıkması, zayıflama ve sırt ağrıları gibi durumların pankreasta bozukluk olduğunun işaretidir. Bu tür belirtileri olan kişilerin mutlaka geniş çaplı tedavi ve tetkik sürecinden geçmeleri gerekmektedir" dedi.

Erzurumlu, hastalık oluşumunda beslenmenin önemli olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alkol, sigara kullanımı ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Alkol pankreas iltihabına yol açmaktadır. Pankreas iltihabı da pankreas kanseri riskini artırır.  Sigara içenlerde isepankreas kanseri riski daha yüksektir. Pankreas kanseri, sigara içenlerde iki misli sık görülür. Sigarayı daha fazla içenlerde görülme riski daha yüksektir."

AA

Son Güncelleme: 27.07.2015 12:51
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Önce Vatan Gazetesi - Alkol Ve Sigara Pankreas Kanserini Tetikliyor
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