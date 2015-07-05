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"Alerji takvimi" değişti

Hava sıcaklıklarının normalin altında seyretmesi ve yağmurların yaz aylarına kayması, alerji takvimini de etkiledi. Haziranda sona ermesi gereken bahar alerjilerinin ağustosa kadar görülebileceği bildirildi.

"Alerji takvimi" değişti

Hava sıcaklıklarının normalin altında seyretmesi ve yağmurların yaz aylarına kayması, alerji takvimini de etkiledi. Haziranda sona ermesi gereken bahar alerjilerinin ağustosa kadar görülebileceği bildirildi.

05 Temmuz 2015 Pazar 11:06
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ANKARA 

Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. İlknur Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarında ağaçların, polenlerin ve mantarların yaygın olarak alerjiye yol açtığını belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle baharda görülen bu alerjilerin sona erdiğini belirten Bostancı, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsimlerin normalin altında seyretmesi nedeniyle ağaçların geç çimlenmesi, buna bağlı polenlerin görülmeye devam ettiğini ve yağmurlardaki artışlarla da küf denilen mantar alerjenlerine de yaygın olarak rastlandığını söyledi.

"Bu sene iklim değişti, yağmurlar uzadı. O yüzden de normalde haziranın sonunda bitmesi gereken alerjiler ağustosa kadar devam edebilir" diyen Bostancı, hastanelere göz kaşıntısı, burun akıntısı, öksürük ve hırıltı gibi bahar alerjisi bulgularıyla hasta gelmeye devam ettiğini aktardı.

Temmuz ve Ağustos'ta da yabani ot alerjilerinin görüldüğünü vurgulayan Bostancı, bu alerjilerin de ekime kadar uzayabileceğine işaret etti.

Alerjisi bulunanlar için uyarılar

Prof. Dr. Bostancı, alerji hastası çocukları olan ailelere uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ailelerin iklim değişikliğine uyum sağlamaları gerekiyor. Ayrıca daha önce polen alerjisi olan hastanın bu sene fazla yağmurdan dolayı küf, mantar duyarlılığı da olabilir. Bu yüzden bu tür alerjisi olan kişilerin evlerinin nemini ölçmek için nem ölçer kullanmaları gerekiyor. Ailelerin, araçlarının polen filtrelerini mevsime girmeden değiştirmeleri, rüzgarlı havalarda camları sabahları açmamaları gerekiyor. Çünkü alerjenlerin en yoğun olduğu zaman sabah. Yine rüzgarlı havalarda alerjisi olan çocuğun çamaşırları dışarı asılmamalı, piknikten ya da açık havada bir etkinlikten dönüldüğünde çocukların kıyafetlerinin yatak odasında çıkarılmaması gerekiyor."

AA

Son Güncelleme: 05.07.2015 10:32
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Alerji Takvimi Değişti
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