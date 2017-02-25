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Aldatıcı reklamlar sağlığı hedef alıyor

Geçen yıl en fazla aldatıcı reklam, çeşitli hastalıkları tedavi ettiği öne sürülen gıda takviyeleri için yapıldı.

Aldatıcı reklamlar sağlığı hedef alıyor

Geçen yıl en fazla aldatıcı reklam, çeşitli hastalıkları tedavi ettiği öne sürülen gıda takviyeleri için yapıldı.

25 Şubat 2017 Cumartesi 11:45
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Aldatıcı reklamlar sağlığı hedef alıyor

Reklam Kurulu, 2016 yılında aldatıcı reklamlar nedeniyle 645 durdurma cezası, 135 de durdurma ve idari para cezası uyguladı. Söz konusu dönemde 6 milyon 214 bin 945 bin liralık idari para cezası kesildi.

Bu dönemde, Kurulda görüşülen dosyalara sektörel bazda bakıldığında gıda sektörü 230 dosya ile ilk sırada yer aldı, bunu 167 dosya ile sağlık, 114 dosya ile kozmetik ve temizlik ürünleri, 106 dosya ile turizm sektörü izledi.

En çok başvuru gıda sektöründen oldu

AA muhabirinin konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, gıda sektörünün kurulda görüşülen dosyalar arasında ilk sırada yer almasının sebebini, son zamanlarda oldukça artan, yüksek tansiyon, şeker, damar sertliği ve kolesterol gibi hastalıkları tedavi ettiği, kilo vermeye yardım ettiği öne sürülen gıda takviyelerinin aldatıcı tanıtımının yapılması oluşturdu.

Ayrıca, varis çorabı, ev tipi nebulizatör (buhar cihazı), ev tipi aspiratör, kan şekeri ölçüm cihazı, numaralı gözlük camları, kontakt lensler ve gözlük çerçeveleri gibi geri ödeme kapsamında bulunan tıbbi cihazların reklamları, bu sektördeki dosya sayısının artmasına neden oldu.

Kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün Kurul'da görüşülen dosyalar arasında 3'üncü sırada yer alması ise kozmetik ürünlerinin reklamlarında varis, yanık, akne ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıkları tedavi ettiği yönünde, kozmetik ürün tanımını aşan ve ilaç gibi tanıtılan ürünlerin reklamlarından kaynaklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Reklam KuruluSağlık
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