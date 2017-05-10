Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95952
ALTIN
141.171
DOLAR
3.5862
STERLIN
4.6439
EURO
3.9008
Çin'den füze denemesi
Çin'den füze denemesi
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Batman'da 'sokak kütüphanesi'
Annenize, “Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Annenize,“Star”ların Tercihini Hediye Edin !
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...

Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor

Çocuklukta zorbalık yapan ya da akran zorbalığına maruz kalanların, ileri yaşlarda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor

Çocuklukta zorbalık yapan ya da akran zorbalığına maruz kalanların, ileri yaşlarda sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:45
11 Okunma
Akran zorbalığı yetişkinlikte sağlık sorunlarına yol açıyor

ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Karen A. Matthews önderliğinde yürütülen araştırmada, ilkokul çağlarında akran zorbalığının, hem zorbalık yapan hem de zorbalık kurbanı olan kişilerde 30'lu yaşlarında kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı belirlendi. 

Araştırma kapsamında, 1987 ve 1988 yıllarında Pittsburg kentinde ilkokula başlayan, yarısından fazlası siyahi olan ve yaklaşık yüzde 60'ının ailesi devletten mali destek alan 500 erkek öğrenci incelemeye alındı.

Psikososyal, davranışlar ve sağlık sorunlarına yol açacak biyolojik risk faktörleri için yapılan düzenli incelemelerin yanı sıra aileler ve öğretmenlerden çoçukların zorbalık davranışlarına ilişkin bilgi toplandı.

Katılımcılarla 20 yıl sonra yeniden görüşüldü

Bir sonraki adım olarak 20 yıl sonra, çalışmanın ilk aşamasında yer alan 500 erkekten 300'den fazlası psikososyal davranış, sağlık geçmişi, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarıyla ilgili soruların yöneltildiği anketi cevaplarken yarıya yakını da kan örneği vermek, kalp damar ve enfeksiyon testleri, boy ve kilo ölçümleri için laboratuvara geldi.

Araştırma sonuçları, çocukluk döneminde zorbalık davranışı sergileyenlerin, yetişkinlik döneminde kalp ve damar ile diğer hayati hastalıklara yakalanma riskinin, aynı zamanda saldırgan davranışlar sergileme ve sigara tüketmeye eğiliminin daha yüksek olduğunu gösterdi.

"Zorbalığa uğrayan az gelirli işlerde çalışıyor"

Çocuk yaşlarda zorbalığa uğrayanların da ileri yaşlarda daha az gelirli işlerde çalıştığı, daha fazla ekonomik zorluk yaşadığı, stres düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, akran zorbalığına maruz kalanlarda kalp damar hastalığı riskinin de daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Araştırmanın sonuçları, Psikolojik Bilim Vakfının "Psychological Science" dergisinde yayımlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Akran ZorbalığıABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor
'İnme merkezleri' hayat kurtarıyor
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
Tanısı konulup tedavi edilemiyor!
Detox çıtırı ile yaza form da girmeye hazır mısınız?
Detox çıtırı ile yaza form da girmeye hazır mısınız?
'Çocukların yüzde 20'si fazla kilolu ya da obez'
'Çocukların yüzde 20'si fazla kilolu ya da obez'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ