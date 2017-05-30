Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97348
ALTIN
144.197
DOLAR
3.5500
STERLIN
4.5606
EURO
3.9667
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli...

Akraba evliliği fenilketönüri sebebi

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye'de çekinik genle taşınan fenilketönürinin en sık izlendiği ülkelerden olduğunu belirtilerek, her yıl 350-400 çocuğun bu hastalıkla doğduğu ve akraba evliliğinin hastalığın sık görülme nedeni olduğunu bildirdi.

Akraba evliliği fenilketönüri sebebi

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Türkiye'de çekinik genle taşınan fenilketönürinin en sık izlendiği ülkelerden olduğunu belirtilerek, her yıl 350-400 çocuğun bu hastalıkla doğduğu ve akraba evliliğinin hastalığın sık görülme nedeni olduğunu bildirdi.

30 Mayıs 2017 Salı 15:38
17 Okunma
Akraba evliliği fenilketönüri sebebi

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünden 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yenidoğanlarda ilk taramanın fenilketonüriyle başlatıldığı, hastalığın 1934'te ilk defa Norveç'te tanımlandığı, 1993'ten beri de Türkiye'de ulusal düzeyde taranmaya başlandığı belirtildi.

Yenidoğan tarama programının, yenidoğanlara sunulan en önemli koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, "Konjenital hipotiroidi, biotinidaz eksikliği ve kistik fibrozisin eklenmesiyle dört hastalığın ulusal düzeyde taranmasına devam edilmektedir. Fenilketonüri kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin aminoasidi enzim eksikliği nedeniyle metabolize edilemez, kanda birikir ve geriye dönüşümsüz beyin hasarı yaratır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilk üç ayda hastalık erken tanımlanıp tedavi edilmediği takdirde yaşamının 5-6. aylarında çocuklarda zeka geriliğinin belirgin hale geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, çekinik genle taşınan bu hastalığın en sık izlendiği ülkelerdendir, her yıl 350-400 çocuk bu hastalıkla doğmaktadır. Yüksek orandaki akraba evlilikleri hastalığın ülkemizde sık görülme nedenidir. Tanı ve tedavisi gecikmiş fenilketonürili hastalarda nörolojik sorunlar, bazı davranış bozuklukları, sinirlilik, mikrosefali, öğrenme güçlükleri, gelişme geriliği, kusma, dermatit şeklindeki cilt lezyonları, idrarında küf kokusu vardır. Bu çocukların yüzde 60'ında açık saç, açık ten, açık göz rengi ile karakterize görünüm vardır. Kusma hastalığın erken bulgusu olabilir. Hastalığın tanısının ardından çocuklar uygun diyetle sağlıklı normal bir hayat sürebilmektedir. Doktor ve diyetisyen kontrolünde fenilalaninsiz diyetin yaşam boyu devam etmesi gerekmektedir. Tanı alan fenilketonürili çocukların özel olan mamaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır ve ek beslenme ürünleri için ailelere ödeme de yapılmaktadır."

Açıklamada, yenidoğanların topuk kanlarının doğumu izleyen 48 saat içerisinde aile hekimince alınması gerektiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Halk Sağlığı MüdürlüğüAkraba EvliliğiFenilketonüri GünüFenilketönüri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor
"Sağlık turizmi geliri wellness ile yüzde 20 artırılabilir"
"Sağlık turizmi geliri wellness ile yüzde 20 artırılabilir"
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Ramazanda köy tereyağı ve peynir tüketenler daha dinç'
'Ramazanda köy tereyağı ve peynir tüketenler daha dinç'
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada'
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada'
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ