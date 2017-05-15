Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95629
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5557
STERLIN
4.5991
EURO
3.9007
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Çamburnu Tabiat Parkı turizme hizmet verecek
SON DAKİKA
"Çamburnu bizim akciğerlerimiz"
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü

Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi

ABD'de bilim adamlarının, insan kök hücrelerinden bütün bir akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirdi.

Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi

ABD'de bilim adamlarının, insan kök hücrelerinden bütün bir akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirdi.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:24
45 Okunma
Akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirildi

ANKARA

ABD'de bilim adamlarının, insan kök hücrelerinden bütün bir akciğerin özelliklerini taklit eden organoidler geliştirdi.

Sonuçları Nature Cell Biology dergisinde yayımlanan araştırma, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütüldü.

Organa benzeyen ve onun gibi faaliyet gösteren çoklu hücre türlerini içeren üç boyutlu yapılar olan organoidlerin bu çalışmada insan kök hücrelerinden üretildiği ve akciğerin bir bütün olarak tüm özelliklerini taklit edebildiği belirtildi.

Bilim adamlarının söz konusu organoidleri, laboratuvar ortamında insanlarda görülen akciğer rahatsızlıklarının modellerini oluşturmak için kullandığı kaydedildi.

Çalışmanın, solunum yolu hastalıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlaması ümit ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkciğerözellikTaklitOrganoidlerönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de ebeveynlere 'Mavi Balina' oyunu uyarısı
Çin’de ebeveynlere 'Mavi Balina' oyunu uyarısı
Anne-Babalar Dikkat! Çocuğunuzu kaza ve yaralanmalardan koruyun!
Anne-Babalar Dikkat! Çocuğunuzu kaza ve yaralanmalardan koruyun!
Vatandaşlara KKKA uyarısı
Vatandaşlara KKKA uyarısı
“Dünyanın en kaliteli omega 3 balık yağı”
“Dünyanın en kaliteli omega 3 balık yağı”
"Türkiye, kalp ve damar cerrahisinde dünya üçüncüsü"
"Türkiye, kalp ve damar cerrahisinde dünya üçüncüsü"
Epila tüy dökücü sprey eczanelerde varmı?
Epila tüy dökücü sprey eczanelerde varmı?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ