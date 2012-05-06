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Aile hekimliği "ilaç yazdırmak" değil

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Turgut Özcan, aile hekimliği konusunda halkı bilinçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Aile hekimliği "ilaç yazdırmak" değil

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Turgut Özcan, aile hekimliği konusunda halkı bilinçlendirmek gerektiğini vurguladı.

06 Mayıs 2012 Pazar 13:10
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Aile hekimliği

     İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Turgut Özcan, aile hekimliğini halka anlatmanın ve halkı bu konuda bilinçlendirmenin şart olduğunu belirterek, ''Halkın bir sağlık anlayışı var. Hekimin bir sağlık anlayışı var. Vatandaşlar aile hekiminden memnun. Çünkü, 'gidiyorum, ilacımı rahatlıkla yazdırabiliyorum' diyor. Sağlık ilaç yazdırmak mıdır?'' dedi.
     Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile hekimliği uygulamasının İstanbul'da 31 Ekim 2010 tarihinde başladığını anımsattı. Özcan, aile hekimlerini ''sağlık avukatları'' olarak nitelendirerek, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmeti verdiğini vurguladı. 
     Aile hekimliği uygulamasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle dernekleştiklerini kaydeden Özcan, uygulamalardaki aksaklığın en büyük ayağının bürokrasi olduğunu dile getirdi.
     ''Aile hekimliğini halka anlatmak ve halkı bilinçlendirmek şart'' diyen Özcan, gebe ve bebek takibinin aile hekimlerinin sorumluluğunda olduğunu ve aile hekimlerinin anne bebek ölümlerinin azalmasında büyük payının bulunduğunu ifade etti.
     Özcan, ''Gebelerin aile hekimlerine gitmeleri zorunlu olmalı ve aşı için çocuklarını götürmeyenlere cezai müeyyide konmalı veya kamu spotları ile iyi bir tanıtım ve teşvik yapılması şart'' dedi.

     Çatışma çıkıyor
     Turgut Özcan, aile hekimliği uygulamasının bir reform olduğunu söyledi.
      Uygulamada yaşanan sıkıntılara da değinen Özcan, ''Halkın bir sağlık anlayışı var. Hekimin bir sağlık anlayışı var. Vatandaşlar aile hekiminden memnun. Çünkü, 'gidiyorum, ilacımı rahatlıkla yazdırabiliyorum' diyor. Sağlık ilaç yazdırmak mıdır? Bu noktada çatışma çıkıyor. Hekim olarak, halkın sağlığını koruyucu hizmet sunmak istiyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 05:11
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimliği
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