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Ağrı Kesicinin Etki Etmediği Bir Hastalık: Nöropatik Ağrı

Ağrı, bizlere yolunda olmayan bir şeyleri gösteren bir uyarıcıdır. Ağrılarımızın sebebinin fiziksel olduğunu düşünürüz ancak bazı ağrıların sebebi sinir liflerinden kaynaklanabilir. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Başhekimi ve Nöroloji Uzmanı Dr. Türkan Uslu, Nöropatik ağrıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyle ilgili bilgiler veriyor. Eğer elektrik çarpma hissi, karıncalanma, iğne batma hissi gibi belirtiler yaşıyorsanız mutlaka bir Uzman Hekime muayene olmanızı tavsiye ederim. Herkese sevgiler…

Ağrı Kesicinin Etki Etmediği Bir Hastalık: Nöropatik Ağrı

Ağrı, bizlere yolunda olmayan bir şeyleri gösteren bir uyarıcıdır. Ağrılarımızın sebebinin fiziksel olduğunu düşünürüz ancak bazı ağrıların sebebi sinir liflerinden kaynaklanabilir. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Başhekimi ve Nöroloji Uzmanı Dr. Türkan Uslu, Nöropatik ağrıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyle ilgili bilgiler veriyor. Eğer elektrik çarpma hissi, karıncalanma, iğne batma hissi gibi belirtiler yaşıyorsanız mutlaka bir Uzman Hekime muayene olmanızı tavsiye ederim. Herkese sevgiler…

01 Mayıs 2018 Salı 18:21
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Ağrı Kesicinin Etki Etmediği Bir Hastalık: Nöropatik Ağrı

Haber: Sumru Aydın

Nöropatik Ağrı Nedir?

Beyin veya vücuda yayılan sinir hücrelerinin kendi hasarından kaynaklanan ağrılara verilen isimdir. Şöyle ki, çoğu zaman ağrıların bir fiziksel sebebi olduğunu düşünürüz ve ağrıya sebep olan nedenler ortadan kalktığında ağrının gideceği düşünülür. Ancak bazı ağrıların sebebi doğrudan sinirler sebebiyle olur. Buna bir sinir anormalliği olan nöropatik ağrı denir. Nöropatik ağrıda sinir liflerinin kendileri hasar görmüş durumdadır. Bu durum ağrı merkezine yanlış bilgiler yollar. Hissettiğiniz acı gerçek olsa da nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Nöropatik Ağrıların En Önemli Sebebi Şeker Hastalığıdır!

Ayrıca birçok cerrahi müdahalede nöropatik ağrıya sebep olabilir. Bir başka sebebi ise herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda kişinin kol veya bacak gibi bir uzvunun kesilmedir. Kesilen noktada sinirler beyne mesaj yollayarak ağrılara sebep olur.

Nöropatik Ağrılar Aşağıdaki Durumlar Sonrasında Görülebilir

  • Metabolik rahatsızlıklar,
  • Kompleks bölgesel ağrı sendromu,
  • Zona,
  • Böbrek yetmezliği,
  • Enfeskiyon hastalıkları,
  • MS hastalığı,
  • Trafik kazası sonrası alınan darbeler,
  • Kanser veya kemoterapi sırasında,
  • Karpal tünel sendromu,
  • Şeker hastalığı ve alkolizm sonrası,
  • Bel, kalça ve bacakta görülen sorunlar,
  • HIV ve AIDS hastalığı,
  • Omurga veya lomber bölge ameliyatları,

İşte Nöropatik Ağrının Belirtileri

Nöropatik ağrıların şiddeti kişiden kişiye değişse de ağrıyı yaşayanlar, belirtileri genel olarak yanma, batma ve karıncalanma şeklinde tarif ediyorlar. Bu ağrılar genellikle geceleri yoğunlaşarak küçük bir temasta bile büyük acı verebilir. Tüm bu belirtileri toparlarsak;

  • Elektrik çarpması hissi,
  • Yanma ve donma hissi,
  • Karıncalanma,
  • İğne batması hissi,
  • Bir şey saplanmış hissi,

Nöropatik Ağrıların Diğer Ağrılardan Farkı Nedir?

Nöropatik ağrılar bildiğimiz diğer ağrılardan farklıdır. Normal bir ağrıda yani doku ağrılarında sağlam bir sinir sistemi beyne alarm göndererek bize ağrı duygusunu hissettirir. Nöropatik ağrılarda ise sinir sisteminin herhangi bir yerindeki hasardan ve hastalıktan kaynaklanan ağrılardır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Elliniz kesildiğinde beyin elin kesildiğini anlayarak acı hissini yollar. Söz konusu nöropatik ağrılarda ise eliniz kesilmese bile kesilmiş gibi acı çekiyorsunuz. Bir çeşit yanlış alarm diyebiliriz.

Nöropatik Ağrısında Tanı Süreci 

Nöropatik ağrı tedavisinde en önemli kaynak hastanın söyledikleridir. Bu nedenle doktorun sordukları da hastanın yaşadıklarını doğru aktarması da çok önemlidir. Doktorun sorduğu sorular sonrasında muayeneye geçilir. Muayene işleminin yanı sıra kan testi ve EMG gibi çeşitli tetikler yapılabilir. Nadiren de olsa sinir biyopsisi de yapışabilir.

Tanı Sürecinde Doktorlar Hangi Soruları Soruyor?

  • Ağrı ne zaman başladı?
  • Ne kadar şiddetli?
  • Hangi sıklıkla görülüyor?
  • Yanma, batma, karıncalanma ve elektrik çarpmasına benzer belirtiler var mı?
  • Hangi saatlerde ağrı yoğunlaşıyor?
  • Ağrı geceleri şiddetleniyor mu?
  • Diyabet, zona, multiple skleroz veya HIV enfeksiyonu var mı?

Nöropatik Ağrıda Tedavi

Nöropatik ağrı tedavisinde temel prensip ağrıya neden olan faktörün belirlenmesidir. Neden belirlendikten sonra bu soruna uygun bir tedavi uygulanarak ağrıyı tetikleyecek unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Normal ağrılar için kullanılan ağrı kesiciler, nöropatik ağrılara etki etmediğinden daha farklı ilaçlar tercih edilir. Nöropatik ağrılar için çeşitli ilaç tedavileri uygulansa da ilaç tedavisinin yanıtsız kalması durumunda çeşitli yöntemler ile sinir bloke edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya HastanesiÖnce Vatan GazetesiSumru Aydın
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