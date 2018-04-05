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Ağır vasıta şoförlerine 'şah damarı' uyarısı

Ağır vasıta kullanan şoförlerin, inme riskine karşı kalp ve damar kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları, olabilecek kazaların da önlenmesini sağlıyor.

Ağır vasıta şoförlerine 'şah damarı' uyarısı

Ağır vasıta kullanan şoförlerin, inme riskine karşı kalp ve damar kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları, olabilecek kazaların da önlenmesini sağlıyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:56
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Ağır vasıta şoförlerine 'şah damarı' uyarısı

ANKARA  - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Üyesi Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, özellikle ağır vasıta kullanan şoförlerin kalp ve damar kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Bardakçı, yaptığı açıklamada, şah damarı tıkanıklığının kalp damarlarındaki tıkanıklık gibi çok ciddi bir sağlık problemi olduğunu belirterek, şah damarı tıkanan kişide felç durumunun ortaya çıktığını bildirdi.

Halk arasında inme olarak bilinen felç durumunda kişide kalıcı hasarın oluşabileceğine dikkati çeken Bardakçı, "Şah damarındaki tıkanıklıklar aynı zamanda kalp damarındaki tıkanıklıkların da habercisidir. Bu tıkanıklığın ne zaman nerede olacağını saptamak mümkün değildir. Burada önemli olan kişinin kalp ve damar kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerekir." dedi.

"Trafik sadece kişinin kendine ait bir sorumluluk değildir"

Ağır vasıta kullanan ya da uzun yol yapan kişilerin mutlaka kalp ve damar kontrollerini yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bardakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafik sadece kişinin kendine ait bir sorumluluk değildir. Farkında olmadan karşı tarafın da sorumluluğunu alabiliyor. Bu durumda şah damarı tıkanıklıkları trafik kazalarının büyük bir bölümününün nedenleri arasında yer alıyor. Sebebi anlaşılamayan trafik kazalarının birçoğunda aslında kalp ve şah damarı tıkanıklıkları sorumludur. Trafiğe çıkıyorsak mutlaka kalp ve damar kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Sadece kendimiz değil, diğer sürücüleri de risk altına atıyoruz."

Düzenli kontrolleri sayesinde felç olmaktan kurtuldu

Tır şoförlüğü yapan Mehmet Aksoy (60), 50 yıldır şoförlük yaptığını, şah damarındaki tıkanıklığın düzenli kontrolleri sayesinde teşhis edilerek tedavi edildiğini, bu sayede felç olmaktan kurtulduğunu anlattı. Kontrolleri esnasında, şah damarında ciddi boyutta tıkanıklık olduğu tespit edilen Aksoy, ameliyatla sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle düzenli kontrole geldiğini anlatan Aksoy, "En son kontrollerimde, hocam hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Erken teşhis edildiği için kurtuldum. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Benim yaşımda ve şoförlük mesleğini sürdüren bütün arkadaşlarıma kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Bizim işimiz riskli bir iş. Oto taşımacılığı yapıyoruz. Bunun içinde otobüs süren arkadaşlarımız da var. Ben kurtuldum, çok şükür iyiyim." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
şah DamarıAğır Vasıta şoförleri
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