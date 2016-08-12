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Ağaç Kavunu Olarak da Bilinen Greyfurt

Greyfurt kış mevsiminin en önemli vitamin deposudur. Peki greyfurt meyvesinin faydaları ve içerisindeki vitaminler nelerdir?

Ağaç Kavunu Olarak da Bilinen Greyfurt

Greyfurt kış mevsiminin en önemli vitamin deposudur. Peki greyfurt meyvesinin faydaları ve içerisindeki vitaminler nelerdir?

12 Ağustos 2016 Cuma 15:21
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Ağaç Kavunu Olarak da Bilinen Greyfurt

Greyfurt, 1750 yıllarında Jamaika’da ortaya çıkmış olan bir portakal çeşididir. Günümüzde en çok greyfurt üretimi Amerika tarafından yapılmaktadır. C vitamini açısından zengin olan greyfurt, kabuğunun altında beyaz bir zarı bulunan ve bu zarı oldukça acı ve kekremsi bir tada sahip olan turunçgildir.

Hazmı kolaylaştıran ve kabızlığı önleyen greyfurt, özellikle de ilaç yapımında kullanılmaktadır. Faydalarının yanı sıra bazı zararlarının da bulunduğu greyfurt kullanımı sırasında dikkat edilmesi ve bazı ilaçların birlikte alınmaması gereken bir meyvedir.

1 - Greyfurt İlaç Etkileşimi: Greyfurdun keskin ve etkili içeriği, bazı ilaçların etkilerinin artmasına neden olmaktadır. Kimi zaman ise bazı ilaçların yan etkilerini arttırmakta ve ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle de özellikle ilaç kullanan kişilerin greyfurt yememeleri tavsiye edilmektedir. İlaçlarla olan etkileşimini açıklayan bilim adamları, greyfurdun bazı ilaçların vücuttan atılamamasına sebep olduğunu açıklamışlardır. İçilen ilaçlar, bağırsaklarda ve karaciğerlerde bulunan CYP450 enzimiyle parçalanarak vücudumuzdan atılmaktadır. Bu sayede de ilaçlar insan vücuduna zarar vermemektedir. Ancak bu enzimin ince bağırsaklarda bulunan P-450 3A4 isimli bir türü, greyfurt tüketimi ile yok olmakta ve bu nedenle de ilacın parçalanması gecikmektedir. İlacın vücuttan atılma zamanının gecikmesi de ilaç zehirlenmesine yol açmaktadır. Özellikle de tansiyon ilaçları, psikiyatri, uyku ve epilepsi ilaçları, kolesterol düşürücü ilaçlar, empotans tedavisinde kullanılan ilaçlar, mide ve bağırsak ilaçları, alerji, grip, sinüzit, kalp ilaçları gibi bazı ilaçlar kullanılırken greyfurt tüketimi yapılmamalıdır.

2 - Hastalıklardan Korunmanın Yolu: Her gün 1 bardak greyfurt suyu içerek hastalıklara karşı direnç sağlanması ve hastalıklara yakalanma riskinin en aza indirilmesi mümkündür. Antioksidan içeren greyfurt vücudu serbest radikallerin etkilerinden de korumaktadır. Ayrıca her gün düzenli tüketilen greyfurt, mide ve pankreas kanserine yakalanma riskini de azaltmaktadır. Ağız ve diş sağlığı açısından da oldukça önemli bir yere sahip olan greyfurt, diş etlerini korumakta ve diş eti kanamalarını önlemektedir. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek kolesterolü de kontrol altına alan greyfurt, özellikle metabolizmasının yavaş çalışmasından şikâyet edenler için en ideal üründür. Zira metabolizmayı hızlandıran greyfurt, kilo vermeye de yardımcıdır.

3 - Vücut Direnci: Greyfurdu yiyerek tüketmek biraz zahmetli ve zor bir iştir. Zira beyaz zar tabası acı ve kekremsi olması dolayısıyla portakal gibi ısırarak yemek güçtür. Ancak greyfurt suyu içmek daha faydalıdır. Özellikle de sabahları yarım greyfurt ile 4 portakalı sıkıp içmek, güne zinde başlamayı ve vücut direncini canlı tutmayı sağlayacaktır. Enfeksiyonlara karşı da oldukça önemli bir rolü bulunan greyfurt, çekirdeği ile de şifa kaynağı bir meyvedir. Greyfurdun çekirdek özütü, bakteri, mikromantar ve virüslere karşı oldukça etkilidir.

Pek çok faydasının yanında sigara içenler için nikotinin vücuttan atılmasını da sağlayan greyfurt için faydalarızararları.com sitemize göz atabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 12.08.2016 15:09
Anahtar Kelimeler:
Greyfurt
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