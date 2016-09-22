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Adım sayarlar kilo vermeye yardımcı değil

Adım sayarların, kilo verme olasılığını arttırmadığı bildirildi.

Adım sayarlar kilo vermeye yardımcı değil

Adım sayarların, kilo verme olasılığını arttırmadığı bildirildi.

22 Eylül 2016 Perşembe 13:30
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Adım sayarlar kilo vermeye yardımcı değil

 Adım sayarların, kilo verme olasılığını arttırmadığı bildirildi.

Sonuçları "Journal of the American Medical Association" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, rejim ve egzersiz yapmaları istenen 500 kadar aşırı kilolu gönüllü incelendi.

İki yıl süren araştırmada katılımcılar iki gruba ayrıldı ve yarısına egzersiz yaptıkları sırada adım sayar kullandırıldı.

Pittsburgh Üniversitesinde görevli bilim adamları, iki yıl sonra adım sayar kullanan grupta yer alanların ortalama 3,6, diğer katılımcıların ise 5,9 kilo verdiğini tespit etti.

Bilim adamları, sonucu şaşırtıcı olarak değerlendirirken, araştırma ekibinin lideri John Jakicic, adım saymak veya kalp ritmini ölçmek gibi fiziksel aktiviteye odaklanan teknolojilerin, kişilerde "Bugün çok hareket ettim, öyleyse bir şeyler yiyebilirim" algısı oluşturuyor olabileceğini söyledi.

Yine günlük hedeflere ulaşamamanın, bazı kişilerin cesaretini kırabileceğine, bunun da kilo kaybını yavaşlatabileceğine dikkat çekildi.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2016 13:31
Anahtar Kelimeler:
Adım SayarKilo
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