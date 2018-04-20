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Adana Şehir Hastanesi bir milyon 280 bin hastaya şifa oldu

Adana'da geçen yıl eylül ayında hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesi, çeşitli kentlerden ve yurt dışından gelen hastalara şifa dağıtıyor.

Adana Şehir Hastanesi bir milyon 280 bin hastaya şifa oldu

Adana'da geçen yıl eylül ayında hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesi, çeşitli kentlerden ve yurt dışından gelen hastalara şifa dağıtıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 11:43
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Adana Şehir Hastanesi bir milyon 280 bin hastaya şifa oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamu-özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği proje" olarak tanımladığı şehir hastanelerinden Adana Şehir Hastanesi'nde hizmet verilmeye başlanan geçen eylül ayından bu yana 1 milyon 280 bin hasta tedavi edildi.

Yaklaşık 553 bin metrekare kapalı alanı ve bin 550 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin şu an için en büyük yatak kapasiteli hastanesi olma özelliğini taşıyan Adana Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra farklı illerden ve yurtdışından gelen hastalara da şifa imkanı sunuyor.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin 18 Eylül 2017'de hasta kabulüne başladığını anımsatarak o günden bu yana 450 uzman hekim, 250 asistan, 60'a yakın akademisyen kadrosunu da barındıran yaklaşık 2 bin görevliyle en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Adana Şehir Hastanesinde hem sağlık hem de eğitim hizmeti çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Daş, hizmet vermeye başlamalarının ardından kısa sürede bilinir hale geldiklerini ve yurt içinin yanı sıra çoğunluğu Suriye, Irak, Libya, Ürdün gibi Arap ülkelerinden olmak üzere yurt dışından da hasta kabul ettiklerini bildirdi.

Adana Şehir Hastanesinin yaklaşık 7 aydır hizmette olduğunu hatırlatan Daş, "Geçen yıl eylül ayından bu yana 1 milyon 280 bin civarında hastamız oldu. Bunların 286 bini acil muayene, 47 bin hasta yatarak tedavi gördü. Yatan hastalardan 45 binine ameliyat ve girişim yapıldı. Oldukça yüksek sayıda bir hasta grubuna tedavi hizmeti sağlamış olduk." dedi.

Yüzde 90 doluluk

Daş, şu an için Türkiye'de en büyük yatak kapasitesine sahip hastane olduklarını vurgulayarak bin 550 yatağın yaklaşık bin 300'ünün aktif olarak kullanıldığını aktardı.

Sağlık personeli sayısı arttıkça diğer yatakların da hızlı şekilde devreye alınacağını dile getiren Daş, "Şu anki mevcut durumla yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahibiz. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Adana Şehir Hastanesinin bölge açısından büyük bir yatırım olduğunu anlatan Daş, hastanenin yaklaşık 5 bin kişiye istihdam alanı oluşturduğuna, bu durumun kente de büyük bir ivme getirdiğine dikkati çekti.

Daş, sağlık turizmi anlamında da hastanenin önemli bir merkez konumunda olduğuna işaret ederek şehir hastanelerinin mimari, teknolojik sistem, yönetim metodolojisi açısından Türkiye'de sadece sağlıkta değil birçok alanda öncülük ettiğini, kaliteyi arttırdığını ve çıtayı yukarı çektiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAdana Şehir HastanesiAdana
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