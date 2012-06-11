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''Acil'' olmayan hasta da geliyor

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Koşargelir, ''Acil Servis'e gelen hastaların yüzde 86'sının acil olmadığı anlaşıldı'' dedi

''Acil'' olmayan hasta da geliyor

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Koşargelir, ''Acil Servis'e gelen hastaların yüzde 86'sının acil olmadığı anlaşıldı'' dedi

11 Haziran 2012 Pazartesi 15:15
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''Acil'' olmayan hasta da geliyor
GÜMÜŞHANE - Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Koşargelir, ''Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre acil servise gelen hastaların yüzde 86'sının acil olmadığı anlaşıldı'' dedi.

Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ''İlk ve Acil Yardım Sempozyumu'', Sağlık Yüksek Okulu Çok Amaçlı Salonu'nda başladı.
112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Koşargelir sempozyumda yaptığı konuşmada, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri olarak, hastane acil servisine gelen hastaların yüzde 10'unu taşıyabildiklerini kaydetti. Acil servise gelen hastaların tamamının gerçekten acil olmadığına dikkati çeken Koşargelir, şunları söyledi:
''Uluslararası öngörülen rakam, hastaların üçte birinin gerçek olduğudur. Ancak Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin yapmış olduğu bir araştırmaya göre acil servise gelen hastaların yüzde 86'sının acil olmadığı anlaşıldı. Ama biz üçte bire göre hazırlık yapıp yolumuza devam etmeliyiz. Çünkü acil servise gelen hastaların bir çoğundan tetkik istiyoruz. Hekim olarak emin olamıyoruz. Tetkik istiyoruz ki onun acil olup olmadığına karar verelim. Vatandaş kendisinin acil olup olmadığını anlayamaz. Bu yüzden tüm bu gelişmeleri sağlarken, hem hastane acil servislerinin hem bu servislere hasta getiren hastane öncesi ekiplerin hem de vatandaşlarımızın elbirliği ile hareket etmesinde çok büyük faydalar var.''

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 07:15
Anahtar Kelimeler:
Acil
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