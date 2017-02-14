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85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki hastadan alınan karaciğer, nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki hastadan alınan karaciğer, nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

14 Şubat 2017 Salı 15:47
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85 yaşındaki hastanın organı bağışlandı

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 85 yaşındaki kişiden alınan karaciğerMalatya'da bir hastaya nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren Esma Araç (85), yakınlarınca kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Araç'ın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Araç'ın organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü. Görüşmenin olumlu geçmesi üzerine Araç'ın karaciğeri, yaklaşık 2 saat süren operasyonla alındı.

Malatya'dan askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen ekipler, karaciğeri alarak Malatya'daki bir hastaya nakledilmek amacıyla götürdü.

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İnan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki bir hastadan çok nadir organ alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Oldukça yaşlı olan bu hastamızın dün itibariyle beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi de büyük bir örnek sergileyerek hastanın organlarını bağışladı. Bunun üzerine yaptığımız görüşmelerde Malatya'da uygun bir alıcı bulundu. Hemen operasyonlara başladık. 2 saat süren operasyon sonrası alınan karaciğeri Malatya'daki hastaya gönderdik." 

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduMalatyaBeyin ölümüOrgan Nakli
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