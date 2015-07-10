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80 yaşındaki hastaya kök hücre nakli

İzmir'de 80 yaşındaki lenf kanseri hastasına 65-70 yaşın üzerindekiler için riskli görülen kök hücre nakli yapıldı.

80 yaşındaki hastaya kök hücre nakli

İzmir'de 80 yaşındaki lenf kanseri hastasına 65-70 yaşın üzerindekiler için riskli görülen kök hücre nakli yapıldı.

10 Temmuz 2015 Cuma 15:43
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80 yaşındaki hastaya kök hücre nakli
İZMİR

Naklin yapıldığı hastanenin açıklamasında, hastalığı nüks eden 80 yaşındaki Erkan Barbüken'e kök hücre nakli yapıldığı bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü, yüksek ölüm riski nedeniyle kök hücre naklinde 65-70 yaşın limit kabul edildiğini belirterek, "Hastaya yüksek doz kemoterapi verebilmek için bu nakil şarttı. 4 seansta kök hücre toplayabildik ama sonuç başarılı, hastamız çok iyi" ifadelerini kullandı.

Kök hücre nakli yapılan Barbüken de kendisini çok şanslı hissettiğini aktararak, hastalığının tesadüf sonucu saptandığını dile getirdi.

Ziyaretine gittiği doktor arkadaşının, koltuk altında çıkan bezeden biyopsi için parça aldığını ve geç kalınmadan tedaviye başlandığını anlatan Barbüken, şunları kaydetti:

"Her şey yolunda gitti. Hastalık nüks ettiğinde de kök hücre nakli için kesin çözüm dediler. 80 yaşında kök hücre nakli oldum. Yakında bomba gibi olacağım." 

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:18
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Önce Vatan Gazetesi - 80 Yaşındaki Hastaya Kök Hücre Nakli
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