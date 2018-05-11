8. AVRASYA TIP GÜNLERİ’NİN GÜNDEMİ “TAM KAPALI BEL FITIĞI CERRAHİSİ”

TİKA ve Bayındır Sağlık Grubu’nun işbirliği ile gerçekleştirilen Avrasya Tıp Günleri’nin bu yıl sekizincisi yapılan ilk toplantısının konusu “Endoskopik Disk Cerrahisi...” Tam kapalı yöntemle yapılan bel fıtığı cerrahisi tüm yönleriyle 13 ülkeden konusunda söz sahibi 42 uzman doktor ile paylaşılıyor. Bayındır Sağlık Grubu’nun tam kapalı bel cerrahisi konusundaki bilgi ve birikimini paylaştığı, minimal girişim ve yöntemlerin anlatıldığı toplantı Türkiye’nin sağlık alanında geldiği nokta ve katılımcı ülkeler neznindeki öncülüğü açısından önem arzetmektedir. “Avrasya Tıp Günleri” TİKA’nın aktif olduğu ülkelerdeki doktorlar arası deneyim paylaşımının en etkili platformlarından biri olarak kabul ediliyor.

8. Avrasya Tıp Günleri, 11 Mayıs Cuma günü TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya ER, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Direktörü Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları’nın açılış konuşması ile başladı.

23 ÜLKEDE CANLI YAYINLANIYOR

8. Avrasya Tıp Günleri’ne Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna olmak üzere toplam 13 ülkeden 42 uzman doktor katılıyor. Toplantılar ayrıca internet üzerinden aralarında Azerbaycan, Almanya, Afganistan, Çad, Etiyopia, Fransa, Gana, Gürcistan, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Zambiya, Libya, Nijerya, Kırgızistan, Özbekistan, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Türkmenistan, Umman’ın da bulunduğu 23 ülkede çok sayıda doktora da ulaştırılıyor.

11 – 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen oturumlarda, bel fıtığı (lomber disk) ana tema konusu oldu. Bel fıtığı alanında deneyimli Bayındır Sağlık Grubu uzmanlarınca; “Lomber Disk Hernisinde Fizik Muayene ve Değerlendirme”, “Lomber Disk Cerrahisinde Tarihçe”, “Transforaminal Endoskopik Diskektomi (Teknik)“, “Lomber Disk Hernisinde Mikrodiskektomi”, “İnterlaminar Endoskopik Diskektomi (Teknik)”, “Endoskopik Diskektomide Preoperatif Planlama” ve “Lomber Radiküler Ağrıda Girişimsel Yöntemler” başlıkları ile bel fıtığı tüm yönleriyle ele alınıyor.

“HEKİMLER ARASI PAYLAŞIMI ÖNEMSİYORUZ”

Tıbbi bilgi ve deneyim paylaşımının sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin; “TİKA desteği ile sağlığın geliştirilmesi ve bilimsel tecrübenin paylaşılması amacıyla ilk defa 2006 yılında yapılan ve bu sene sekizincisi düzenlenen Avrasya Tıp Günleri’ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz... Bu kapsamda doktorlarımızın deneyimlerini ve ülkemizin sahip olduğu sağlık teknolojilerini, üç kıtada çok geniş bir coğrafyada, toplamda 13 ülkeden, konusunda uzman ve tıbbi gelişmeler açısından ülkesinde ve dünyada çok önemli role sahip 42 kıymetli hekim ile paylaşıyor olmak bizim için bir gurur vesilesi... Bayındır Sağlık Grubu, bilimsel sorumluluk anlayışıyla, Endoskopik Disk Cerrahisi alanında da, konuklarımız olarak gördüğümüz hastalarımıza sağladığı faydaların yanında bilgiyi ve tecrübeyi Sizlerle paylaşarak, her açıdan örnek bir merkez olma yolunda bir adım daha atmıştır” diye konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya ER de, TİKA’nın faaliyet alanları içerisinde sağlık sektörünün önemli bir yer tuttuğunu belirterek, sağlık alanında başta hastane ve sağlık ocağı inşaat ve donanımı, sağlık çalışanlarının eğitimi, kongre, konferans ve çalıştaylara destek olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak sadece 2012-2017 yılları arasında 750’den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini ifade etti. Bayındır Sağlık Grubu’yla gerçekleştirdikleri Avrasya Tıp Günleri projesinin bu alandaki faaliyetlerinde öncü bir role sahip olduğunu dile getirerek, 8. Avrasya Tıp Günleri’nin başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Her geçen gün tıptaki ilerlemelerle gelişen yeni felsefenin dokuya saygılı, dokuya en az zarar vererek yapılan minimal invaziv girişimler olduğunu vurgulayan Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Direktörü, Uluslararası Endoskopik Omurga Cerrahisi Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları; “Minimal invaziv girişimlerin en iyi örneklerinden biri de bel fıtığını kapalı yöntemle tedavi uygulamasıdır. Çok yeni bir teknik olmakla birlikte, özel tecrübe gerektirği için yaygınlaşmamış olan bu teknikte doku hasarı minimuma indirgenerek yapılmaktadır. Hasta operasyon sonrasında çok kısa zamanda günlük hayatına dönmektedir.” diye konuştu.

Yabancı konuklar, toplantı akşamındaki yemekte, boğazın güzelliklerini tekne gezisi eşliğinde deneyimlemenin de mutluluğunu paylaştılar.