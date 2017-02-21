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5 aylık bebeğin böbreklerinden 56 taş çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi edilen 5 aylık erkek bebeğin böbreklerinden farklı ebatlarda 56 taş çıkarıldı.

5 aylık bebeğin böbreklerinden 56 taş çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi edilen 5 aylık erkek bebeğin böbreklerinden farklı ebatlarda 56 taş çıkarıldı.

21 Şubat 2017 Salı 16:26
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5 aylık bebeğin böbreklerinden 56 taş çıktı

Ordu'da yaşayan ailesi tarafından rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülen 5 aylık Tolgahan bebek, buradaki muayenesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi üroloji kliniğinde Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu'nun yaptığı tetkiklerde bebeğin her iki böbreğinde de çok sayıda taş bulunduğu belirlendi.

Ameliyat kararı alınmasının ardından Reşorlu ile aynı bölümde öğretim üyesi Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu, bebeği ameliyat ederek böbreklerinden 56 taş çıkardı. Tolgahan bebek, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

"İlerleyen yaşlarda tekrarlama eğilimi gösterebilir"

Doç. Dr. Reşorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlanan bebekte böbreklerinde gelişen taşların organ çıkışını tıkaması sonucu böbrek yetmezliği geliştiğini söyledi.

Bebeğin tedavi sürecinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Reşorlu, şunları dile getirdi:

"İlk olarak böbrek yetmezliği sorununu çözmek için hastaya stent yerleştirdik. Kanalı tıkayan taşları kırdık. Ardından Germiyanoğlu hocamız ile gerçekleştirdiğimiz ameliyatta hastamızın sol böbreğinden 36, sağ böbreğinden ise 20 taş çıkartarak tamamen temizledik. Bebeğin sahip olduğu birtakım genetik bozukluklar nedeniyle böbreklerinde oluşan çok sayıda taşı başarılı şekilde çıkardık."

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Reşorlu, "5 aylık bebekte çok sayıda taş oluşması nadir görülen bir durumdur. Bu tür ameliyatlar Türkiye'de ve dünyada sınırlı merkezlerde yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrduOMÜDoç. Dr. Berkan ReşorluAmeliyat
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