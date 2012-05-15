4. nakil başarıyla tamamlandı

ANTALYA -Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ''Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı'' dedi.



Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzünün Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledildiğini söyledi.

Saat 06.45'te başlayan ameliyatın yaklaşık 9 saat 15 dakika sürdüğünü bildiren Özkan, ''Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı, birazdan basın toplantısı düzenleyeceğiz, ayrıntıları orada açıklayacağız'' diye konuştu.