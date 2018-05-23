Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101892
ALTIN
190.032
DOLAR
4.5722
STERLİN
6.1075
EURO
5.3387
Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportu belli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı...
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...

3D HIFU yaptırdığınız gün makyaj yapmayın

3D HIFU uygulaması İstanbul’da sadece sınırlı sayıda seçkin kliniklerde uygulanıyor.

3D HIFU yaptırdığınız gün makyaj yapmayın

3D HIFU uygulaması İstanbul’da sadece sınırlı sayıda seçkin kliniklerde uygulanıyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 18:18
43 Okunma
3D HIFU yaptırdığınız gün makyaj yapmayın

İSTANBUL- Tek seansıyla kollajen aktivitesini arttırarak lifting ve toparlanma etkisi yaratan 3D HIFU teknolojisini Estetikland İşletme Müdürü Derya Başoğlu bu işlem hakkında, “3D HIFU Gold Edition, Fokuslu Ultrason olarak da bilinen klasik HIFU’nun çok daha yoğunlaştırılmış versiyonudur. Şuan için İstanbul genelinde sınırlı sayıdaki klinikler 3D HIFU hizmeti verebiliyor. Uygulama sayesinde cerrahi bir operasyona gerek duyulmadan, çok daha acısız ve zahmetsiz bir şekilde gıdı sarkmalarını, kaz ayaklarını ve alın kırışıklıklarını giderebiliyor; çene konturünü belirginleştirebiliyor, kaşları kaldırabiliyor ve yanak bölgesinde gözle görülür bir toparlanma etkisi yaratabiliyoruz. Uygulamanın en güzel kısmı, 3D HIFU Gold Edition’ın bizi sadece yüz bölgesiyle sınırlandırmaması, vücutta da germe ve yapılandırma imkanı tanıması. Tek seansla, 18 ay süreyle etkisini yitirmeyecek şekilde; popo ve gögüs yapılandırma (dikleştirme), tüm vücut germe ve toparlama, kol bölgesi yapılandırma ve sarkmaları gidermenin yanı sıra  selülit tedavisi de uygulayabiliyoruz.” diyerek 3D HIFU’nun etki alanlarını özetleyen Derya Başoğlu,  işlem sayesinde klasik germe ve toparlama uygulamalarının tarihe karışacağına dikkat çekiyor." dedi.

"Tek seans ile 18 ay kalıcı etki"

"Odaklanmış ses dalgaları sayesinde, cildin üst ve orta tabakalarında bulunan kolajen sentezlerini uyaran ve termal etki ile daha geniş bir alanda sonuç alınmasını sağlayan 3D HIFU, cilde parlaklık kazandırırken; cildin en alt tabakalarına kadar da ulaşarak toparlanma ve sıkılaşma da sağlayabiliyor." şeklinde konuşan Başoğlu, “Anti-aging teknolojilerinin en yenisi ve gelişmişi olan 3D HIFU cerrahi bir müdahale gerektirmeden, yara izine sebep olmadan ve cilt yüzeyinde kanama ya da travma yaratılmadan uygulandığı için hasta için de oldukça konforlu bir süreç olmasına imkan tanıyor. Ayrıca işlem sonrası günlük rutinlere devam edilebilmesi de hastalarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Geleneksel teknolojiler ile kıyaslandığında etki süresindeki belirgin farktan dolayı hastalarımızın tercihi olan işlemin etkileri, uygulamanın hemen ardından belli olmaya başlıyor ve total sonuç bir ay içinde netleşiyor. Tek seanslık bir uygulama 18 ay boyunca etkilerini koruyabiliyor.” ifadelerini kullandı.

"3D HIFU yaptırdığınız gün makyaj yapmayın"

“Medikal her uygulamadan sonra olduğu gibi, bu uygulamadan sonra da hastalarımızdan bazı kurallara uymalarını ve ciltlerine azami dikkat göstermelerini rica ediyoruz." diyerek açıklayan Başoğlu, "Örneğin; uygulama günü makyaj yapılmamasını, uygulama sonrası 1 hafta kadar süreyle lazer epilasyon ya da ağda gibi işlemler uygulanmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra günlük kullanılan nemlendirici ürünlerin kullanımına devam edilmesini ancak, ürünü cilde uygularken yukarı doğru masaj hareketleriyle işlem etkilerini desteklemelerini öneriyoruz.” diyen Derya Başoğlu, dışarı çıkmadan yarım saat kadar önce güneş koruyucu kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. 3D HIFU uygulaması yaptırmak isteyen kişilerin çürük diş, migren ya da diş implantları varsa; mutlaka işlemi yapacak uzmanı bilgilendirmeleri gerekiyor." şeklinde sözlerini noktaladı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.05.2018 18:27
Anahtar Kelimeler:
3D HIFUTek Seans Ile 18 Ay Kalıcı Etki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğru Şampuan ile Saç Dökülmesi Sorunundan Kurtulmak
Doğru Şampuan ile Saç Dökülmesi Sorunundan Kurtulmak
Uni Care Eye Disc hem temizliyor hem nemlendiriyor
Uni Care Eye Disc hem temizliyor hem nemlendiriyor
Okyanusun Gücü Saçlarınızda…
Okyanusun Gücü Saçlarınızda…
Düzenli egzersiz kalp ve damarları genç tutuyor
Düzenli egzersiz kalp ve damarları genç tutuyor
"Ebola salgınıyla başa çıkmak için 2014'e göre daha iyi konumdayız"
"Ebola salgınıyla başa çıkmak için 2014'e göre daha iyi konumdayız"
Bursa'da endoskopik hipofiz cerrahisi ameliyatları başladı
Bursa'da endoskopik hipofiz cerrahisi ameliyatları başladı
Mide Kanserinden Korunmak İçin Beslenme ve Yaşam Stiline Dikkat!
Mide Kanserinden Korunmak İçin Beslenme ve Yaşam Stiline Dikkat!
'Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor'
'Metabolizma hastalıkları ramazandan sonra ortaya çıkıyor'
Uzmanlardan doğum kontrol hapı uyarısı
Uzmanlardan doğum kontrol hapı uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ