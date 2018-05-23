"3D HIFU yaptırdığınız gün makyaj yapmayın"

İSTANBUL- Tek seansıyla kollajen aktivitesini arttırarak lifting ve toparlanma etkisi yaratan 3D HIFU teknolojisini Estetikland İşletme Müdürü Derya Başoğlu bu işlem hakkında, “3D HIFU Gold Edition, Fokuslu Ultrason olarak da bilinen klasik HIFU’nun çok daha yoğunlaştırılmış versiyonudur. Şuan için İstanbul genelinde sınırlı sayıdaki klinikler 3D HIFU hizmeti verebiliyor. Uygulama sayesinde cerrahi bir operasyona gerek duyulmadan, çok daha acısız ve zahmetsiz bir şekilde gıdı sarkmalarını, kaz ayaklarını ve alın kırışıklıklarını giderebiliyor; çene konturünü belirginleştirebiliyor, kaşları kaldırabiliyor ve yanak bölgesinde gözle görülür bir toparlanma etkisi yaratabiliyoruz. Uygulamanın en güzel kısmı, 3D HIFU Gold Edition’ın bizi sadece yüz bölgesiyle sınırlandırmaması, vücutta da germe ve yapılandırma imkanı tanıması. Tek seansla, 18 ay süreyle etkisini yitirmeyecek şekilde; popo ve gögüs yapılandırma (dikleştirme), tüm vücut germe ve toparlama, kol bölgesi yapılandırma ve sarkmaları gidermenin yanı sıra selülit tedavisi de uygulayabiliyoruz.” diyerek 3D HIFU’nun etki alanlarını özetleyen Derya Başoğlu, işlem sayesinde klasik germe ve toparlama uygulamalarının tarihe karışacağına dikkat çekiyor." dedi.

"Tek seans ile 18 ay kalıcı etki"

"Odaklanmış ses dalgaları sayesinde, cildin üst ve orta tabakalarında bulunan kolajen sentezlerini uyaran ve termal etki ile daha geniş bir alanda sonuç alınmasını sağlayan 3D HIFU, cilde parlaklık kazandırırken; cildin en alt tabakalarına kadar da ulaşarak toparlanma ve sıkılaşma da sağlayabiliyor." şeklinde konuşan Başoğlu, “Anti-aging teknolojilerinin en yenisi ve gelişmişi olan 3D HIFU cerrahi bir müdahale gerektirmeden, yara izine sebep olmadan ve cilt yüzeyinde kanama ya da travma yaratılmadan uygulandığı için hasta için de oldukça konforlu bir süreç olmasına imkan tanıyor. Ayrıca işlem sonrası günlük rutinlere devam edilebilmesi de hastalarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Geleneksel teknolojiler ile kıyaslandığında etki süresindeki belirgin farktan dolayı hastalarımızın tercihi olan işlemin etkileri, uygulamanın hemen ardından belli olmaya başlıyor ve total sonuç bir ay içinde netleşiyor. Tek seanslık bir uygulama 18 ay boyunca etkilerini koruyabiliyor.” ifadelerini kullandı.

"3D HIFU yaptırdığınız gün makyaj yapmayın"

“Medikal her uygulamadan sonra olduğu gibi, bu uygulamadan sonra da hastalarımızdan bazı kurallara uymalarını ve ciltlerine azami dikkat göstermelerini rica ediyoruz." diyerek açıklayan Başoğlu, "Örneğin; uygulama günü makyaj yapılmamasını, uygulama sonrası 1 hafta kadar süreyle lazer epilasyon ya da ağda gibi işlemler uygulanmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra günlük kullanılan nemlendirici ürünlerin kullanımına devam edilmesini ancak, ürünü cilde uygularken yukarı doğru masaj hareketleriyle işlem etkilerini desteklemelerini öneriyoruz.” diyen Derya Başoğlu, dışarı çıkmadan yarım saat kadar önce güneş koruyucu kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. 3D HIFU uygulaması yaptırmak isteyen kişilerin çürük diş, migren ya da diş implantları varsa; mutlaka işlemi yapacak uzmanı bilgilendirmeleri gerekiyor." şeklinde sözlerini noktaladı.