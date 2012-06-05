3 yetişkinden biri tansiyon hastası

Tezcan, hipertansiyon hastalarının ideal kilolarına inmesi ve bu kiloyu muhafaza etmesi, tuz tüketimini kısıtlaması, egzersiz yapması, kalp sağlıklı beslenmesi, alkol alımını kısıtlaması, sigara içmemesi ve mümkünse stresten uzak yaşaması gerektiğini vurguladı.
Doğru cihazla ve yöntemle ölçülmesi gerekir
Prof. Dr. Tezcan, hipertansiyon tanısı koymak, takip ve tedavisini doğru yapabilmek için öncelikle kan basıncının doğru cihazla ve doğru yöntemle ölçülmesi gerektiğini vurgulayarak, ideal kan basıncının ''120/80 mmHg'' olduğunu, klinik ölçümlerde ''140/90 mmHg'', evde ölçümlerde ise ''135/85 mmHg'' üzerindeki değerlerin hipertansiyon olarak kabul edildiğini ifade etti.
AA