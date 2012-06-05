3 yetişkinden biri tansiyon hastası

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Academic Hospital Genel Direktörü Prof. Dr. Hakan Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 1,5 milyar kadar, Türkiye'de ise 15 milyon yüksek

tansiyon

hastasının olduğunun tahmin edildiğini belirterek, ''Ülkemizde yaklaşık her 3 erişkinden birinde yüksek

tansiyon

görülüyor. 50 yaşın üzerinde bu oran, 2 kişide bire kadar yükseliyor'' dedi.



Tezcan, hipertansiyon hastalarının ideal kilolarına inmesi ve bu kiloyu muhafaza etmesi, tuz tüketimini kısıtlaması, egzersiz yapması, kalp sağlıklı beslenmesi, alkol alımını kısıtlaması, sigara içmemesi ve mümkünse stresten uzak yaşaması gerektiğini vurguladı. Doğru cihazla ve yöntemle ölçülmesi gerekir

Prof. Dr. Tezcan, hipertansiyon tanısı koymak, takip ve tedavisini doğru yapabilmek için öncelikle kan basıncının doğru cihazla ve doğru yöntemle ölçülmesi gerektiğini vurgulayarak, ideal kan basıncının ''120/80 mmHg'' olduğunu, klinik ölçümlerde ''140/90 mmHg'', evde ölçümlerde ise ''135/85 mmHg'' üzerindeki değerlerin hipertansiyon olarak kabul edildiğini ifade etti.



