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'12. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı''

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Çağıl: ''Önümüzdeki haziran ayının sonundan başlamak üzere yıl sonuna kadar taşra teşkilatımız olan Kamu Hastane Birlikleri'ni oluşturacağız''

'12. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı''

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Çağıl: ''Önümüzdeki haziran ayının sonundan başlamak üzere yıl sonuna kadar taşra teşkilatımız olan Kamu Hastane Birlikleri'ni oluşturacağız''

26 Mayıs 2012 Cumartesi 09:31
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'12. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı''

     Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanı Hasan Çağıl, yıl sonuna kadar taşra teşkilatı olan Kamu Hastane Birlikleri'nin oluşturulacağını bildirdi.
     Çağıl, Colossae Otel'de düzenlenen ''12. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı''nda ''Kamu Hastane Birlikleri'' düzenlemesini anlattı. 


     Son 10 yılda, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sunumunda ciddi değişikliklerin yaşandığını, bunun sonrasında da yönetim ve yapıda değişikliklerin yapıldığını aktaran Çağıl, şöyle devam etti:
     ''Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastaneleri bundan önce insan kaynakları açısından Personel Genel Müdürlüğü tarafından, finans, para durumu açısından Strateji Başkanlığı gibi merkezde bulunan birimler tarafından yönetiliyordu. Bu yeni yapıyla tüm hastaneler, insan kaynakları, finans ve tedaviye yönelik kararlar açısından tek bir kurum haline getirildi. Şu anda kamu hastaneleri kurumu esasında Sağlık Bakanlığı personelinin yüzde 80'ine yakınını, yine Sağlık Bakanlığı'nın sağlık için kullanmış olduğu kaynağın da yüzde 80'ini yürüten bir kurum haline geldi. 
     İki aydır bakanlık içerisinde bu yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haziran ayının sonundan başlamak üzere, yıl sonuna kadar taşra teşkilatımız olan Kamu Hastane Birlikleri'ni oluşturacağız.''
     Çağıl, Kamu Hastane Birlikleri'nin yönetim ve işleyişi hakkında bilgi de verdiği konuşmasında, en üst organının Genel Sekreterlik olarak belirlendiğini, daire başkanı, idari işler daire başkanı, mali işler daire başkanının Genel Sekreterlik'e bağlı olacağını kaydetti.
     Hem maddi hem de insan kaynaklarının bugüne kadar kötü bir şekilde harcandığı görüşünü dile getiren Çağıl, şu görüşleri aktardı:
    ''2003-2004 yılından önce hiçbir şeyin kaydı yoktu. Hastalara vermiş olduğumuz hizmetin de kaydı yoktu. 8-10 sene gibi bir süreçte bu ülke sağlık sistemini kurdu. Çok kısa ve hızlı bir şekilde bir sistem oluşturuyorsunuz, bunun hataları olmayacak değil ama karamsarlığa kapılmak da doğru değil.''
    Toplantıya İstanbul Üniversitesi Rektörü, Üniversite Hastaneler Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizm Daire Başkanı Dr. Dursun Aydın, üniversite hastanelerinin başhekimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 01:33
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
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