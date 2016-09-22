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112 daha çabuk ulaşacak

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde iklim ve trafik gibi koşullar nedeniyle ulaşımın daha zor olduğu yerlere yeni 112 istasyonları açmaya hazırlanıyor.

112 daha çabuk ulaşacak

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde iklim ve trafik gibi koşullar nedeniyle ulaşımın daha zor olduğu yerlere yeni 112 istasyonları açmaya hazırlanıyor.

22 Eylül 2016 Perşembe 13:03
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112 daha çabuk ulaşacak

 Sağlık Bakanlığı, acil sağlık hizmetlerini daha hızla verebilmek için iklim ve trafik gibi koşullar nedeniyle ulaşımın daha zor olduğu yerlere yeni 112 acil istasyonları açmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde kurulacak yeni istasyonlar, en çok İstanbul'daki ambulans ulaşımı sorununa çözüm olacak. 

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık, yaptığı açıklamada, acil hizmet sunumunda en önemli etkenin istasyon başına düşen vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ulaşımı zor yerleşim bölgelerinde bazı istasyonların vaka sayısının az, buna karşın vakaya intikalde geçen sürenin uzun olduğunu ifade eden Aydınlık, "Bakanlığımızda bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Acil yardım ambulansına 10 dakikada ulaşabilen nüfus ne kadar, 15 dakikada ulaşabilen ne kadar? Bunlar üzerinde bir planlama yapıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları ile Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün de işin içerisinde olduğu bir çalışma grubu oluşturduk." dedi.

"Ambulans hizmetlerini daha etkin hale getirmek istiyoruz"

Aydınlık, doğru yerde doğru istasyon açmak için çalıştıklarını belirterek çalışmalarda son aşamaya geldiklerini aktardı.

Planlamaları doğru yapabilmek için istasyonun hizmet verdiği bölgedeki ortalama trafik hızının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Aydınlık, bununla ilgili veri depoları olduğunu ve onları da dikkate alan bir modelleme yaptıklarını dile getirdi. 

Türkiye genelinde yeni kurulacak istasyonların özellikle vatandaşa yol yapısı ve trafik gibi sebeplerle zor ulaşılan yerlerde kurulacağını bildiren Aydınlık, şunları kaydetti:

"Kurulacak istasyonlar nüfus kriterine göre belirlenmeyecek. Şu anda bazı programlar var. Ortalama hızları veriyor. Bu bilgiler yıl içinde de depolanıyor. Oranın yıl içinde de ortalama trafik hızları belli. Bu veriler varken bunlardan faydalanmak lazım. Trafikten, coğrafyanın özelliklerinden kaynaklı o yolun hızını belirleyen etkenler de var. İklim şartları da değerlendirilerek ulaşımı zor olan yerlerde onlara daha kısa sürede ulaşabilecek yeni istasyon açacağız."

AA

Son Güncelleme: 22.09.2016 13:03
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAcil Sağlık HizmetleriTrafikAmbulans
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