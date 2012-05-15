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100 kişiden ikisi temizlik hastası

Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Dr. Mehmet Yavuz, temizlik hastalığının her 100 kişiden ikisinde görüldüğünü dile getirdi.

100 kişiden ikisi temizlik hastası

Reem Nöropsikiyatri Merkezi'nden Dr. Mehmet Yavuz, temizlik hastalığının her 100 kişiden ikisinde görüldüğünü dile getirdi.

15 Mayıs 2012 Salı 15:47
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100 kişiden ikisi temizlik hastası

İSTANBUL - Yavuz, yaptığı açıklamada, ''ellerimi yıkamadan duramam'', ''kıyafetlerimi temiz olduğuna inanana kadar yıkıyorum'', ''bulaşık makinesi benden iyi temizleyemez'', ''kapı kollarına dokunamam'', ''başkasının evinde tuvalete giremem'' gibi takıntıların var olduğuna işaret ederek, aşırı temizlik düşkünlüğünün hastalık belirtisi olduğunu belirtti.

Halk arasında temizlik hastalığı olarak bilinen ''obsesif kompulsif'' kişilik bozukluğunun hem kişiyi, hem de çevresindekileri hasta ettiğini de kaydeden Yavuz, şunları dile getirdi:
''Takıntılı şekilde temizlik tutkunluğu, her şeyin kirli olduğu hissine inanma ve her şeyi sürekli yıkama, silme gibi eylemlerin tekrarlanması temizlik hastalığı olarak adlandırılıyor. Temizlik hastalığı her 100 kişiden ikisinde görülüyor.
Bunun altında yatan sebep, anksiyete bozukluğu, şüphecilik ve emin olamama hissi, saplantılı düşüncelerdir. Kişi bu bozuklukların mantık dışı olduğunu bildiği halde kendi davranışlarını engelleyemez. İstem dışı davranışlarını sürekli tekrarlayarak engellemeye çalışır. Saplantılı düşünceden kurtulmaya ve unutmaya çaba gösterir. Fakat başarılı olamaz. Elini yıkadığı halde emin olamadığı için tekrar yıkayabilir. Bu hastalık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir.''
Yavuz, temizlik hastalığının belirtilerini; ''kişi sürekli ellerini yıkar, evi temizler, eve gelen bir misafirin ardından kullandığı her şeyi temizleyebilir, zamanın çoğunu temizlik yaparak harcar, kirli olduğunu düşündüğü her nesneyi yıkar ve temizlemeden kullanamaz'' şeklinde sıraladı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 07:48
Anahtar Kelimeler:
Temizlik HastasıTemizlik
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