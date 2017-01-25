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Zeynep Mansur

Güzelliği ile göz dolduran başarılı yorumcu...

Zeynep Mansur

Güzelliği ile göz dolduran başarılı yorumcu...

25 Ocak 2017 Çarşamba 16:27
21 Okunma
Zeynep Mansur

Röportaj: Dilek Köroğlu

Yıllara meydan okuyan fiziği başarılı yorumcu ZEYNEP MANSUR gazetemize ropörtaj verdi. İşte o sözler;

Öncelikle gazetemize Vermiş olduğunuz röportajdan ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz latex Alerjisi’ne yakalandığınız ve belli süredir evde vakit geçirmek durumunda kaldığınız haberleri doğru mu? Şu an sağlığınız ne durumda?

 Teşekkür ederim şu an kısmen daha iyiyim evden çıkmama konusu gözlerim şiştiği için çıkamadım başka bir nedeni yok doktorum şu an ilaç tedavisi uyguluyor alerjik rahatsızlıkları olanlar iyi bilir bunun nedenini bulmak biraz uzun ve zor bir yol şimdilik latex alerjisi olduğu düşünülüyor. 

Nazara inanıyor musunuz bu kadar dikkat çekici olmanın dezavantajı olabilir mi?

İnanıyorum ama dualarla geçiştirmeye çalışıyorum şifanın Allah'tan geldiği ve bu nedenle ona sığınmam nazarın en büyük çözümü olduğuna inan ve guvenenlerdenim.

Geçirdiğiniz bu süreçte en büyük destekçiniz kimler oldu?

Ailem ve sevenlerim tabi ki herşeyin başı sağlık cümlesine son derece inanlardanım maddi şeylerin sonra ki planlarda herkesin elde edeceğini düşünenlerdenim Allah herkese sağlık versin 

Sanatçı dostlarınız desteği oluyor mu?

Sanat sektöründe uzun süre faaliyete bulunmak kolay bir durum değildir. Her koşulda yanımda tabi ki isimler oluyor ama isim vermem çok doğru olmaz hepsini seviyorum benim bu sektörde uzun süre kalmam en büyük örnektir.

 Sevdiklerimle vakit geçirmek en başta da ailemle ayrı şehirlerde olduğumuz için onlarla geçirdiğim her an çok kıymetli...

Yaşadığınız en büyük pişmanlığınız var mı ?

Canımdan çok sevdiğim dedemi geçtiğimiz yıllarda kaybettim ve hastanede her gün yanındaydım bir gece eve gittim o gece vefat etti yanında olamadığım o gece için çok pişmanım...

Kadere inanıyor musunuz?

İnanıyorum ilahi gücün insan  hayatında çok önemi var belkide Bugün Zeynep Mansur olmazdım 

Uzun süredir müzik sektöründe isminizi kazıdınız. Eğer müzik olmasaydı hayatınızda ne olurdu?

Sanırım hayatımın her aşamasın da müzik var ama varsayalım ki müzik olmadı ama sanatın başka bir dalında olurum belki bir ressam olur hayatın renklerini taşıyan resimler çizerdim.

Müzik dışında ilgilendiğiniz bir sektör var mı?

Ticaret sektöründe hiç bulunmadım tek mesleğim şarkılarımı en iyi şekilde icra edebilmek. 

Müzik programı ile sevenleri karşılamak istermisiniz?

Neden olmasın bununla ilgili bir kaç proje var  Zamının Hangi süreçte ilerleyeceği belli olmuyor ama bu yöne sıcak bakıyorum. Teklifler var hızlı bir şekilde ekranlarda görebilirsiniz. 

Müzik sektöründe idol aldığınız bir yorumcu var mı?

İdol demiyelim ama Ajda Pekkan ve Sezen Aksu'nun kalbimde ve müzik hayatımda yerleri bambaşkadır...

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Herkese sevdikleri  işi yapabildikleri mutlu bir hayat diliyorum bir de son şarkım Yine Bana Zor Geliyormu dinlemelerini tavsiye ediyorum:)  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zeynep MansurAjda PekkanSezen AksuMüzik
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