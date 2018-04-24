Zeynep Dizdar 'Bi Gülüşü'yle Bizleri Mest Etti

''Bi Gülüşü” adlı yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Zeynep Dizdar, çıkardığı şarkıyla büyük ilgi görüyor.

1997 yılında “Vazgeç Gönül” şarkısıyla hayatımıza giren ve “İlle De Sen”, "Sana Güvenmiyorum", " Zehir Gibi" şarkılarıyla listelerin bir numarası olan Zeynep Dizdar yeni şarkısıyla yine aynı yerini koruyor.

Bizler de yıllardır hayranlıkla dinlediğimiz şarkıların biricik mimarı Zeynep Dizdar ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Zeynep Hanım bu ne güzellik, merhaba nasılsınız?

Senin güzelliğin o, çok teşekkür ederim Elifciğim. Her şey çok güzel diyebilirim.

Yeni single’ınız ‘Bi Gülüşü’ ile yine bizlerlesiniz. Şarkı yine Zeynep Dizdar farkıyla bir şarkı olmuş. Şarkı hakkında detay verir misiniz?

Her yeni şarkı, yeni bir heyecan ve yeni bir çocuk gibi oluyor benim için. Sevenleri benden pop şarkı bekliyordu. Bende onları dinledim. Senin de dediğin gibi Elif şarkı sevildi, güzel yorumlar alıyorum. Evet, Zeynep Dizdar farkı diyebiliriz. Şarkılarımın bana gerçekten bir kıyafet misali oturduğunu genele söylüyorlar. Bende katılıyorum.

Şarkının özel bir hikâyesi var mıydı peki? Sevgili Faruk Ka'nın elinin değdiğini öğrendim. Nasıl çıkarmaya karar verdiniz bu şarkıyı?

Canım Dostum Faruk’un bana olan desteği zaten hiçbir zaman tartışılamaz. Şarkımda senin de dediğin gibi Faruk Ka ve Aras Demirci imzası var. Şarkıyı ilk okuduğum andan itibaren bana çok yakıştırdılar. Özellikle Polat Yağcı “Zeynep bu şarkı ile çıkış yapıyoruz” dedi. Çıktık.

‘Bi Gülüşü’ dediniz herkes sosyal medyada gülüşlerini çektikleri fotoğraflara “bi gülüşüm yeter mi” diyor :) ne diyeceksiniz?

Çok sevindirici. Öyle güzel yorumlar alıyorum ki hatta benim hayranlarımla çok özel bağım var. Herkese çok teşekkür ederim ayrıca.

Kimlerin “Bi gülüşü”, “Bi bakışı” bize yeter?

Gülmek her insana yakışıyor. Bence herkesin hayatında bir gülüşünü sevdiği ve seçeceği insanlar olmalı. Ama yine de hayatta her şeyden önce sağlık olsun. Sağlık olursa mutluluk olur.

Klip çekimler nasıl geçti?

Klip çekimleri çok eğlenceli geçti. Kemal Başbuğ her zamanki gibi işinin ustalığını konuşturdu.

Klipte sevenlerinizin dikkatini çeken en büyük husus kilo vermeniz oldu. Kaç kilo verdiniz ne yaptınız?

Yaklaşık 10 kilo verdim. Özel bir şey yapmadım aslında spor yürüyüş.

Yıllardır hala çok güzelsiniz bunun sırrı nedir?

Teşekkür ederim canım benim. Dikkatli beslenmek ve spor yapmak diyebilirim.

Ozan Çolakoğlu ile çalışmak istediğinizi ama fırsat kalmadığını söylediniz. Eşi Gülşen ve Tarkan'dan mı fırsat kalmıyor?

Ozan bu işte Türkiye’nin en iyisi diyebilirim. Evet, bize fırsat kalmıyor. Ama olsun o mutlu olsun o çok başarılı olsun. Hepsi değerli insanlar.

Tarkan demişken bildiğim kadarıyla Tarkan’a vokallik yaptınız. Çok yakında baba olacak mega stara neler söylemek istersiniz?

Tarkan ile çalışmak cidden çok güzeldi. Herkesin dediği gibi sahnede devleşiyor. Eşini ve kendisini tebrik ederim. Çok sevindim. Sağlıkla gelsin bebişleri.

Peki, siz anne olmak istemiyor musunuz?

Aklım bir karış hava da iken düşünmedim açıkçası. Sonra “Anne olsam mı?” soruları tabi geldi aklıma ama şimdi evlat edinmek daha ayrı bir istek yaptı bende.

"Müzisyenlerin Payı Büyük"

"'Vazgeç Gönül' şarkısı ile dinleyiciyle buluştum. 6-7 yıl sonra ise diğer hit parçalarım çıktı." diyen güzel şarkıcı, "Yani aslında bir sürü hit şarkı vermişim piyasaya. Bu çok gurur verici bir şeydir. Bunun sırrı da iyi şarkı seçmek, bir şarkıyı duyabilmek. Ve tabi ki çalıştığım müzisyenler çok güçlü olduğu için onların da desteği var. Ozan Çolakoğlu'nun, Ümit Sayın'ın, Emre Kaya'nın ve Faruk Ka'nın çok önemi var."

Harun Kolçak, Ajda Pekkan, Yonca Evcimik'le de birlikte çalışmıştınız değil mi? Nasıldı o günler?

Ah Ah o 90’lar kim özlemiyordur ki? O kadar özel insanlar ki onlar hangi anılarımı anlatsam… Ajda hanımın disiplinli oluşu, Yonca'nın bir tane oluşu, Harun'un naifliği çok güzeldi. Tamamen müzikle ilgilendiğimiz, samimiyetin had safhada olduğu günlerdi. Hepsini ayrı ayrı seviyorum Harun’umun mekânı cennet olsun.

1997 yılında ‘Vazgeç Gönül’ dediniz ve 21 yıl olmasına rağmen “vazgeç sesini duyan yok” demeyenimiz yoktur sanıyorum. Nasıl bir şarkıydı o… Ne değişti o şarkıyla hayatınızda?

Ne değişti? Ben yine aynı benim diyebilirim ama 21 yıl geriye baktığım da halen ‘Vazgeç Gönül’ deniliyorsa çok iyi işler yapmışım. Büyük kitlere ulaşıp, “birçok iyi ki” olmuş. Şükür.

Yazın eğlence mekânlarında hala denk geldiğimiz şarkılarınızdan biri ille de sen biri de zehir gibi… Nasıl bu kadar güzel şarkılar yapıyorsunuz?

Galiba benim seslendirdiğim şarkılar dile dolanıyor bana da yakışıp o enerji ile insanlara rahatlıkla ulaşıyor.

90'lı yıllar hakkında neler söylersiniz?

90'lı yıllarda yapılan şarkılar çok özel, unutulmaz. Telaşsız ve ticari amaç gütmeyen şarkılar. Bu yüzden de daha hislere dayalı şarkılar yapıldı o dönem. Bugünün şarkılarını da seviyorum ama bir an önce yapalım diye çıkarılan işler daha gelip geçici oluyor. Genel olarak gündemi yakalamaya çalışıyorum. Eski şarkılar güzeldi deyip orda da kalmıyorum. Yeni şarkıları da seviyorum. Pop sanatçısı olduğum için daha çok pop seviyorum ama tabi ki slow şarkı da okuyabiliyorum, Türk Sanat Müziği de okuyabiliyorum. Geniş bir yelpazem var. Ama kısacası Elif, 90’lı yıllar o kadar özel ve o kadar naifti ki daima müzik vardı, dostluk vardı.

İyi bir yorumcu olmanın yanı sıra çok iyi bestecisiniz. En sevdiğiniz şarkılarınız nelerdir?

Tüm şarkılarım özel benim için hepsi çocuğum gibi ‘Vazgeç Gönül’ ve ‘Bi Gülüşü’nü çok seviyorum.

Elinizde daha kaç beste var?

Saymadım ama var. Faruk ile arada sırada bir şeylerde yazıyoruz. "Zehir Gibi" şarkısı bana ait, Reyhan Karaca, Zeynep Mansur, Suat Aydoğan gibi isimlere de verdiğim şarkılar var. Şarkı seçimlerinde en çok dikkat ettiğim şey benim sesime uyması, nakaratın öne çıkması. Nakarat çok önemli, bir şarkının en önemli yeri nakarattır, sözlerdir. Ben her sözü okuyamam, bazı laflar ağzıma uymadığı zaman o şarkıyı okumuyorum. Şarkıyı yüreğimde hissetmem lazım.

Bir röportajınızda Edis ile röportaj yapmak istediğinizi söylemiştiniz. Ne söylersiniz Edis ile ilgili bu hayranlık nereden geliyor?

Şuan ki nesil de çok başarılı genç müzisyenler var. Her biri de üretken kişiler. Edis’i demem şuydu aslında; ses rengimiz birbirine benziyor. İleride bir proje neden olmasın ki?

Edis demişken aklıma da geldi. Geçtiğimiz hafta MSG'de değişiklik oldu ve Candan Erçetin’in başkanlığında hatta Edis'in de üyesi olduğu değişim hareketi kazandı. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bence iyi oldu. Yeni oluşumlar gelecektir. Zamana bırakıp bekleyelim.

Hayvanları çok sevdiğinizi biliyorum. Ve evinizde kediniz çilek ile yaşıyorsunuz hayvan sevgisi ve bir türlü hayvanlarımızın değer görmemesi onlara uygun yasanın çıkmaması hakkında ne söylersiniz?

‘Çilek’ benim en iyi dostum, sırdaşım, canım. Ağır yasalar gelmeli tabi ki hele ki son zamanlarda okuduklarımız, duyduklarımızdan sonra elbet gelecek. Bekliyoruz.

Boynunuzda pati dövmesi var. Sizdeki önemi nedir bu dövmenin?

Ben kedi köpek başta olmak üzere hayvanları çok severim. Boynumda pati izi taşımak istedim. Çokta mutluyum.

‘Bir Hayvanın Günlüğü’ diye bir şarkı yapmıştınız. Oradaki mesaj neydi?

Hayvanlara zarar gelmesin. Onlarda canlı, onlarda birer duygu sahibidir. Bizler gibi acı da çekiyorlar, mutlu da oluyorlar.

Annenizin tedavi gördüğü hastanede sorun yaşamıştınız ve dava açtığınızı biliyorduk? Ne olmuştu, annenizin sağlığı ne durumda, mahkeme sonucu peki?

Şuan yasal süreçte olduğu için çok bir şey söyleyemiyorum.

Albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz? Yoksa single olarak mı devam edeceksiniz?

Albüm tabi ki yapacağım ama zamanı var. Aksilik çıkmaz ise 2 ay içerisinde yeni bir şarkı daha geliyor. Bu sefer ara vermeden daha canlı bir Zeynep Dizdar olacak.

Yeni çıka isimler hakkında neler söylersiniz?

Hepsi başarılı. Hepsi üretken. Onlara tek tavsiyem, sabırlı olmaları ve sadece kendilerine güvenmeleridir.

Sanat camiasında dostluklar zordur sizin çok sevdiğim dostum diyebildiğiniz bir isim var mı?

Ben herkes ile arkadaş kalmayı becerebildim aslında ama tabii ki, dost derseniz Faruk Ka derim.

Bu sıralar en çok dinlediğiniz ilk 5 şarkı desem?

Ay sayamadım ki o kadar iyi şarkılar var ki. ‘Ne Münasabet’, ‘İz’, gibi sıralayamadım ama çok iyi şarkılar var.

Sizce hayat neyden ibarettir?

Bence anneciğimden sonra tek inandığım şey, sağlık. O varsa her şey olur Elifciğim. Mutlu da olursun, para da kazanırsın, huzurun da olur.

Konserler nasıl gidiyor?

Yaz ayı koşturmalı olacak.

Yakın gelecekte neler var önümüzde?

Konserler var. Single çalışması var. Ekibim bu sefer beni oturtmuyor. İyi bir ekibe sahibim bunu da görüyorsunuz diye düşünüyorum.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Öncelikle sana çok teşekkür ederim Elifciğim ve okuyucularına sevgilerimi gönderiyorum.

Doğum Tarihi: 14 Temmuz 1976

Burcu: Yengeç

En sevdiği yönü: Düzenli olmak

En sevmediği yönü: Birinin yalanını yakalamak

Uğurlu sayısı: 5

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği çizgi film: Tom ve Jerry

En sevdiği söz: Başarısız olmaktan korkmayın, hiç denememiş olmaktan korkun.

Söyleşi: Elif Günay

Fotoğraf: Özge Gürgöl