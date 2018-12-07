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Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı‘ya dair her şey!

Dilek Köroğlu’nun röportajı için tıklayınız...

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı‘ya dair her şey!

Dilek Köroğlu’nun röportajı için tıklayınız...

07 Aralık 2018 Cuma 12:22
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Yrd. Doç. Dr. Ahmet Avcı‘ya dair her şey!

RÖPORTAJ: DİLEK KÖROĞLU

Bir çok mesleği kendinde barındıran Genç neslinin feyiz aldığı bir isim belki de kelimelerle anlatılmayacağı aşıkar işte büyük usta Ahmet avcıya dair her şey sizlerle;

Öncelikle beni kırmayıp röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız;

Sayın Hocam öncelikle sizi biraz tanıyalım?

Öncelikle bana bir röportaj talebinizden dolayı en derin şükranlarımı arz etmek isterim size. 1979 istanbul doğumluyum aslen çanakkale bigalıyım. Eğtimimin tamamını istanbul’da tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi  ve doktoramı Marmara  üniversitisnde  tamamladım. Ve Eğitim biriminde çalıştım.  Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi eğitim fakultesine öğretim üyesi olarak atandım. Aynı zamanda sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezin müdyönetim kurulu başkanlığına getirildim. Bu esnada görevimi yerine getirirken 2014 ve 2016 yıllarında  kariyer girişimcilik test müdürlüğünde bulundum. 2018 yıllarında geliştirilmesinde ve tasarımında aktif rol aldığım  sosyal iş birlikleri uygulama ve araştırma merkezinin müdürlüğünde görevimi sürdürmekteyim. 

Bu kadar Genç yaşınızda bu kadar meslek koluna sahip olmanızı anlatır mısınız?

2010 Yılında fatih sultan mehmet  vakıf ünv. Başlamadan önce bir çok farklı meslek alanında bulundum. Özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptım. Eğitim danışmanlık firmalarında proje yöneticisi ve genel müdürlük vazifelerinde bulundum.  dil ve edebiyat derneğinin kuruculuğunda bir dönem görev yaptım. Bu esnada  istanbulda olmam bana bir çok fırsatlar tandı. Kadıköy imamhatip süper lise bölümünde okurken kadıköy meydanda yurta kaldım.  zaman zaman pazara çıktım pazarcılık bile yaptım. Daha sonra anaokulu açtım. Birkaç doktor arkadaşım ile birlikte cerahi tıp merkezi kurma girşimimiz oldu. Sonra birkaç arkadaşımızla danışmanlık şirketimiz oldu. Hem doktora eğitimimi tamamlamak hemde özel sektörde çalışmak aşırı bir yorgunluk oldu. Yaklaşık 9 yıldan beri fatih sultan mehmet üniversitesinde öğretim üyeliğine devam etmekteyim.

Şu zamana kadar yapmış olduğunuz çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Tüm çalışmalarımızı anlatan bir kitabım var Eğitim bilimlerine giriş isimli eğitici bir kitabımız var yaklaşık 1008 sayfalık 12 cilten oluşan  aynı zamanda üniversite ders kitabı olarak farklı üniversitelerde okutulmakta. Ve başarılı mutlu olmaya varmısın kitabımda bulunmakta bu kitabım özlikle ortaokul lise öğrencilerine öğretmenlere ve anne babalara yönelik yazmış olduğum bir kitap ders çalışma metod teknikleri hayatın içerisinde nasıl başarılı olacağına dair soruların cevaplarını bulabilecekleri bir kitap. Diğer bir kitabım kendimizi ve çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi anlatan bir kitap haline getirdim

Şu zamana kadar kaç tane kitap yazdınız?

Aslında biraz önce bu soruya cevap vermiş oldum. Aynı zamanda 22 tanede uluslara arası hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerimiz bulunmaktadır. Özelikle çalıştığım alan eğitim yönetim ve davranış bilimleri üzerine hem örgütsel davranış üzerine hem ders vermekteyim lisansüstü aynı zamanda bu konularla ilgili çalışmalarımız bulunmakta. ilgilendiğim konular yönetim ve organizasyon eğitim yönetimi liderlik ve örgütsel davranış konuları liderlik beceri konuların  kurumların gelişmesine nasıl katkı verdiği başarılarında ne derece rol oynadığı benim uzmanlık alanımdır.

Hayatınız da sizi etkileyen bir anınızı anlatır mısınız?

Tabi ki bir çok anı var etkilendiğim anı şu oldu 2010 yılında üniversiteye başladıktan sonra üniversitede idari görevimde bulunuyordu. Uygulama araştırma müdürü olarak o esnada eğitim bilimlerine giriş kitabı yazmaya karar verdim birkaç hocamın rehberliğinden istifade ettim ama bir çok akşam kütüphande sabahlamak sandalye üzerinde geriye baktığımda en tatlı keyifli uyduğum zamanlar ve bana güzel bir anı oldu diye bilirim hemen aklıma gelen bu olduğu için sizinle paylaşmak istedim.

Başarılı olmanın en temel özelikleri nelerdir?

insanın belli bir hedefi olmalı bu hedefe ulaşmak için belli bir motivasyona sahip olmalı ve hiçbir zaman ümitsizliğe kapılma dan  sürekli olarak hedefini zihninde tutarak çalışmak çalışmak ve emek vermekten başka başarılı olmanın bir kurulu olduğunu düşünmüyorum. Nitekim nobel ödülü yazarımız aziz sancarında söylediği gibi  bir cümle var insanlar ortalama olarak eşit zekaya sahiptir. Başarılı olanlar çalışanlardır emek verenlerdir mücadale edenlerdir. Cümlesini kullanıyor. Kendiside bende orta zekaya sahibim başarılarımın altında çalışmak, odaklanmak ve mücadele etmek  sözcükleri yer alıyor bunu ben önemsiyorum insanın kendi kabiliyetleri ile uyumlu, mutlu  olacağı bir hedefi belirledikten sonra var gücü ile bu hedefe ulaşması gerektiğine inanıyorum. Başarı için temel şartın bu olduğunu düşünüyorum.

İyi biz vizyona sahip olmak için hangi özeliklere sahip olmak gerekir?

Öncelikle kişinin kendisini çok iyi tanıması anlamlandırması ve tanımlaması neleri iyi yapabileceğini ve neleri yapamayacağını  konusun da net bir bilgiye sahip olması   gerektiğini düşünüyorum. 

Tasavvuf sizin için ne ifade etmekte?

Tasavvuf benim için aşkı ifade etmektedir. Kişinin yüce yaradıcısına  aşk ve sevgi ile bağlanması  bu sevginin hakkını vermesi onu üzmemeye çalışması onunla arasını iyi  tutmaya çalışması kendi nefisi isteklerine aşkım diyerek cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. 

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor musunuz?

Evet yer arıyorum bir çok vakıf ve dernekte gerek yönetim kurulu üyesi proje danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bu anlamda özelikle yardıma muhtaç öğrencilerle ve yaşlılarla sahip olduğum birikimi onlara sunmaktayım.

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

En kısa sürede bir programda okurlarınızla bir programda buluşmak istediğimi sizin aracınızla ifade etmek isterim. Sizlere de en derin şükranlarımı sunarım.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AvcıAhmet Avcı
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